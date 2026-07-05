令和元年の『仮面ライダーゼロワン』から始まり、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』まで続く「令和仮面ライダー」より、2026年9月から新たな仮面ライダー『仮面ライダーマイス』がスタートする。7月5日には、『仮面ライダーマイス』のティザームービーとティザービジュアルが公開された。

仮面ライダー生誕55周年の2026年4月3日に発表された『仮面ライダーマイス』について、今回、マイスとは「ネズミ」の仮面ライダーであること、またゼッツに引き続き胸に変身ベルトを装着しており、卵のようなキーアイテムを使って変身すること、さらにネズミの天敵であるネコの仮面ライダーが登場することが明かされた。主役の仮面ライダーとしては、ネズミは初のモチーフとなる。

ネズミVSネコ、対する仮面ライダーの名は、マオウとリド

公開されたティザービジュアルには、銀色のボディと澄んだ青い眼が特徴的な「仮面ライダーマイス」の姿が描かれている。背後には二人のネコの仮面ライダー、赤いネコの「仮面ライダーマオウ」、黒いネコの「仮面ライダーリド」が立ちふさがる。

仮面ライダーマイス

仮面ライダーマオウ

仮面ライダーリド

また、変身ベルトを巻く位置も特徴的だ。マイスは変身ベルト「マイスドライバー」を胸に巻き、赤いネコの「マオウ」は「マオウドライバー」を腰に巻いている。さらに黒いネコの「リド」は「マイスドライバー」を腰に巻いたうえで「ハンマーボーンバックル」をベルトに装着、三者三様のベルトは異なる能力を有しているという。なお、変身は、ティザービジュアルでマイスたちの周囲に浮かぶ卵型のアイテム「ライドエグズ」を装填する仕組みだ。

映画館の大スクリーンで一足早く「マイス」を目撃!

7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』にて仮面ライダーマイスがスクリーンに最速登場することも明らかになった。

今回解禁された『仮面ライダーマイス』のティザームービーは、テレビ朝日番組HP、仮面ライダーWeb、公式X(@my_th_toei)、公式Instagram(kamenrider_tvasahi)、公式TikTok(@superherotime_tvasahi)、YouTube 仮面ライダー公式チャンネルにて公開中だ。『仮面ライダーマイス』を取り巻く世界観や駆使するアイテム、キャスト情報などは今後解禁予定。