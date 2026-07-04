8月1日より東京ドームシティプリズムホール(東京・文京区)にて開催する「仮面ライダー× PROJECT R.E.D. × スーパー戦隊 スーパーヒーロー夏祭り2026」について、イベントの追加情報が解禁となった。

スーパーヒーロー写真館

前回に引き続き、「スーパーヒーロー写真館」の実施が決定。「仮面ライダー写真館」と「スーパー戦隊写真館」が2箇所同時開催予定だ。

「仮面ライダー写真館」では、計37人の歴代ライダー(イマジン含む)が登場、「スーパー戦隊写真館」は、12作品計61人の歴代戦隊のヒーローが日替わりで登場する。普段中々出会えないあのヒーローをはじめ、大好きなヒーローたちと夏の思い出を写真に残せるイベントだ。チケットは会場にて当日のみ販売。

スーパーヒーローパレ―ド

さらに、「スーパーヒーローパレード」の登場キャラクターも一挙解禁。歴代ヒーローが日替わりで大集合し、一緒に踊って盛り上がれる、主題歌に合わせたダンスレクチャーのコーナーも。

7月26日より放送開始の「PROJECT R.E.D.」第2弾『角醒ハンター オメガホーン』より、「キャプテン・オメガホーン」が登場することも決定。毎日どこかのタイミングでプリズムホールの会場に現れ、夏祭りをさらに盛り上げるという。

ほかにも、音楽ライブや和太鼓生演奏など夏らしさ満開のコーナーが続々。また、3大ヒーロー史上初となる大人のためのジャズ企画「スーパーヒーロー夜祭り2026 〜シックにくつろぐ特撮ジャズバー〜」のチケットも発売中だ。

仮面ライダー × PROJECT R.E.D. × スーパー戦隊 スーパーヒーロー夏祭り2026

日時：2026年8月1日(土)～2026年8月12日(水) 計12日間

第1部：9:30～13:00、第2部：13:30～17:00

スーパーヒーロー夜祭り2026～シックにくつろぐ特撮ジャズバー～

日時：2026年8月3日(月)、4日(火)、8日(土)、9日(日) 計4日間

18:30～20:00 ※入退場自由 ※年齢制限無し

会場

東京ドームシティ プリズムホール(東京都文京区後楽1丁目3−61)

JR・都営三田線「水道橋駅」、東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園駅」、都営大江戸線「春日駅」下車

チケット情報

スーパーヒーロー夏祭り2026

大人 ：￥3,500(税込)

こども ：￥1,900(税込)

＋500円で各開場時間の5分前に入場が可能のエクスプレスパスも販売。

※3歳以上はチケットが必要

※いずれの券種も完全日時指定制

※その他HPの注意事項を確認すること

スーパーヒーロー夜祭り2026 ～シックにくつろぐ特撮ジャズバー～

一般 ：￥5,500(税込)

※特典として「ドリンク1杯券」をプレゼント

※3歳以上はチケットが必要

※日付指定制

※その他HPの注意事項を確認すること

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