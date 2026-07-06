バンダイスピリッツは、『仮面ライダーゴースト』より「CSM 15英雄ゴースト眼魂セット」(16,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて7月6日16時より予約受付開始、2026年12月発送予定。

CSMゴーストドライバーと組み合わせて遊べる15英雄のゴースト眼魂セットが登場。

主人公・天空寺タケルが生き返るために集めることになった、15人の英雄の魂を宿したゴースト眼魂(ムサシゴースト眼魂、エジソンゴースト眼魂、ロビンゴースト眼魂、ニュートンゴースト眼魂、ビリー・ザ・キッドゴースト眼魂、ベートーベンゴースト眼魂、ベンケイゴースト眼魂、ゴエモンゴースト眼魂、リョウマゴースト眼魂、ヒミコゴースト眼魂、ツタンカーメンゴースト眼魂、ノブナガゴースト眼魂、フーディーニゴースト眼魂、グリムゴースト眼魂、サンゾウゴースト眼魂の全15種)が手に入るゴースト眼魂セット。

DX版から造形、装飾、一部成形色をアップデートし、より劇中に近いイメージに近い外観に。ゴースト眼魂をセットした状態でCSMゴーストドライバーの効果音ボタンを操作することで、各ゴースト眼魂に対応した効果音が流れる。

さらに一部ゴースト眼魂では、CSMゴーストドライバーで変身後、台詞ボタン操作でそのフォーム固有の特別なセリフを聴くことができる。

(C)石森プロ・東映