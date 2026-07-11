まぶしい日差しに心躍る、本格的な夏がもうすぐやってきますね！夏休みやレジャーの計画を立てながら、この季節ならではの開放的な雰囲気にワクワクしている方も多いのではないでしょうか。

そんな季節をさらに盛り上げてくれるのが、7月期からスタートする新たなドラマです。今期も、胸が熱くなる大作から、背筋が凍るような本格サスペンス、夜に見たい癒やしのライフスタイル系まで、目移りしてしまうほど魅力的なラインナップが揃っています。

そこで今回はマイナビニュース会員300名を対象に、2026年7月期に地上波で放送される地上波連続ドラマを対象に、「あなたが最も楽しみにしている作品」を調査。注目の11作品を、ユーザーの声とともにご紹介していきます。

「2026年7月期放送ドラマ」気になる作品ランキング

1位：『VIVANT』（TBS系）30.7％

2位：『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）19％

3位：『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～Season2』（テレビ朝日系）3.3％

4位：『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系）2.7％

5位：『一緒にごはんをたべるだけ』（テレビ東京系）2.3％

5位：『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京系）2.3％

5位：『Tシャツが乾くまで』（TBS系）2.3％

8位：『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』（フジテレビ系）2％

8位：『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）2％

8位：『ラストノート』（フジテレビ系）2％

8位：『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』（読売テレビ・日本テレビ系）2％

続いては、ランクインした作品概要とアンケート回答者のコメントを一部紹介します。

1位：『VIVANT』（TBS系）30.7％

1位に輝いたのは『VIVANT』。全体の3割を超える圧倒的な票数を集め、2位を引き離す結果となりました。 前作が社会現象を巻き起こすほどの熱狂を生んだ大作であり、待望のシーズン2の始動に日本中から熱い視線が注がれています。初回放送は7月26日(日)21時からの予定です。

ユーザーコメントでは、「前作が本当に面白かった」「待望の続編が待ち遠しい」といった、前作からの熱烈なファンの期待の声が最も多く寄せられました。 さらに、主演の堺雅人さんをはじめとする実力派キャスト陣への信頼感や、今作でも展開されるであろう壮大なストーリーや考察要素を楽しみにする声が目立っています。

ユーザーコメント

前作も観ていたので続編も楽しみにしていたから。(40代男性)

前作も見ていたし、映画のようなクオリティとキャストの豪華さで見応えがあるから。(40代女性)

前作からようやくシーズン2でめちゃくちゃ待ち遠しい。(40代男性)

堺雅人さんのファンなので、待望の続編で今からとても楽しみです。(40代男性)

2位：『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）19％

第2位には『GTO』がランクイン。反町隆史主演のあの『GTO』が28年ぶりに連続ドラマで復活します。 型破りな熱血教師の活躍を描き、かつて一世を風靡した伝説的名作とあって、こちらも高い注目を集めています。関西テレビ・フジテレビ系にて7月20日(月)22時より放送予定です。

ユーザーコメントでは、「昔見ていて懐かしい」「あの熱い教師像をもう一度見たい」といった、過去作への強い思い入れを持つ層からの支持が多数を占めました。 特に反町隆史さんバージョンの時代をリアルタイムで視聴していたファンから、新作でどのような世界観が描かれるのか期待する声が上がっています。

ユーザーコメント

反町隆史の熱血先生が大好きです！(40代男性)

原作も大好きで、平成時代のテレビドラマGTOも好きだったから。(40代男性)

令和版GTOは、どんな感じになるのか、とても楽しみです。(40代男性)

3位：『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～Season2』（テレビ朝日系）3.3％

第3位は『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～Season2』。テレビ朝日系列にて、7月22日(水)21時から放送予定です。 昨年の7月に、テレビ朝日の水曜21時枠の10年ぶりの新シリーズとして、大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の豪華トリプル主演でスタートした、『大追跡～警視庁ＳＳＢＣ強行犯係～』の第2弾。 警察ドラマならではの緊張感と、確かな実績を持つシリーズとして、安定した人気を獲得しています。

ユーザーコメントでは、「歴史のあるシリーズなので安定感を感じる」といった作品への信頼や、「王道の警察ドラマが好きだから」というジャンルファンの声が寄せられています。

ユーザーコメント

歴史のあるシリーズなので安定感を感じること。(30代男性)

警察ものは、かなり好きですね。(40代男性)

4位：『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ系）2.7％

第4位にランクインしたのは『告白－25年目の秘密－』。日本テレビ系列にて7月11日(土)21時より放送予定です。 1人の女性に、幼い頃から片想いし続けてきた主人公。その裏側には、25年前に起きた凄惨な事件とそれぞれが抱える秘密が深く関係していた。長きにわたる沈黙を破り、彼女と接点を持ったその日から、日常がスリリングに動き始める。タイトルやメインビジュアルから漂うサスペンスフルな雰囲気に興味を強く惹きつけられます。

ユーザーコメントでは、ストーリー展開や隠された「秘密」への好奇心を刺激されたという意見のほか、出演キャストへのファンからの熱い応援コメントも届いています。

ユーザーコメント

秘密って何だろうって、想像を掻き立てられるから。(30代女性)

シナリオが一番興味をそそったため。(30代男性)

松村北斗が大好きだから(30代女性)

5位：『一緒にごはんをたべるだけ』（テレビ東京系）2.3％

5位にランクインしたのは『一緒にごはんをたべるだけ』。テレビ東京系にて、毎週木曜日深夜24時から放送中。 料理講師の澤田タキ(早見あかり)は、夫との味気ない食卓に孤独を抱えていた。そんなある日、料理教室に現れた編集者・斎藤レイ(伊藤健太郎)から雑誌連載を依頼される。 仕事を通じて“おいしい”時間を共有するようになり、特別な感情を持ち始める2人。しかし、2人には帰るべき家庭があって……。

大町テラス著の原作では、不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品。 かつてない「グルメ」×「不倫」のラブストーリーであり、今後の視聴者の反応が気になるところです。

5位：『夫婦と16歳～狂気の隣人～』（テレビ東京系）2.3％

同じく同率5位となったのは『夫婦と16歳～狂気の隣人～』。テレビ東京系にて毎週木曜日24時30分から放送中。 ”自認16歳美少女”の61歳おばさんが、隣人である新婚夫婦のイケメン夫に恋をした！”純情という名の狂気”を描いたロマンティックホラー。

ユーザーコメントでは、予告が話題になっているので興味を持ったという意見が見られます。

ユーザーコメント

予告が面白そうだったからです。(40代男性)

ネットや周りの人たちと非常に話題になっていて興味深いから。(40代男性)

5位：『Tシャツが乾くまで』（TBS系）2.3％

もうひとつの同率5位は『Tシャツが乾くまで』。TBS系列にて、毎週金曜日22時より放送中です。

「第3⾦曜⽇、私たちの幸せが⾏⽅不明になりました」とある事故に巻き込まれた2組の夫婦。幸せだった日常が、突如として崩れ去る。さらに、その事故が暴いたのは、愛する⼈の“第3⾦曜⽇の秘密”だった。2組の夫婦の、喪失から始まる“愛”と“秘密”の物語です。

蒼井優が18年ぶりに地上波連ドラ主演を務めることもあり、ユーザーコメントではキャストへの期待感が寄せられていました。

ユーザーコメント

出ている俳優さんが好きだから。(40代女性)

キャストが演技が上手い人が多いから。(40代女性)

8位：『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』（フジテレビ系）2％

同率8位には4作品が並びました。まず1作目は、『ブラックトリック～裁きを操る弁護人～』。フジテレビ系列にて、7月20日(月)21時から放送予定です。

本作ではGACKTがフジテレビドラマ初出演。敏腕弁護士と一級建築士の二刀流で活躍する異色の主人公を演じます。“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーの痛快リーガルエンターテインメント。GACKTが主演ということから本作も話題になりそうですね。

ユーザーコメント

推理もので面白そうだからです。(40代男性)

8位：『ファーストクライ 母子救命救急班』（日本テレビ系）2％

2作目の同率8位は、『ファーストクライ 母子救命急急班』。日本テレビ系列にて、毎週水曜日22時から放送中です。

日本屈指のセレブ病院にて、院長の特命により秘密裏に結成された『母子救命救急班』が、行き場を失ったワケあり妊婦たちを救う、新たなメディカル･エンターテインメント。片耳に難聴を抱えながらも、誰よりも赤ちゃんの産声を聞くことに執着する産婦人科医の主人公・光井明希(比嘉愛未)率いる『母子救命救急班』の奮闘を描きます。

ユーザーコメントでは、医療現場を舞台にしたドラマに期待する声や、親世代・これから親になる層からの強い共感のコメントが集まりました。

ユーザーコメント

興味あるテーマで、出演者も惹かれる人が多い。(40代女性)

自分の子どもを思い出すから。(40代男性)

8位：『ラストノート』（フジテレビ系）2％

3作目の同率8位は、『ラストノート』。フジテレビ系にて毎週木曜日22時より放送中です。 環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を完全オリジナル脚本で描く、大人の純愛ドラマ。 タイトルの『ラストノート』とは、時間ごとに変化していく香水の、最後の香りを表す言葉のこと。本作は、そんな香水の最後に残る特別な余韻“ラストノート”のように大人の純愛を描きます。

内田有紀、timeleszの寺西拓人のW主演ということもあり、キャストに惹かれたという方が多くいらっしゃいました。

ユーザーコメント

好きなキャストが出ているから。(40代男性)

好きな俳優がふたりも出るから。(20代女性)

8位：『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』（読売テレビ・日本テレビ系）2％

最後の同率8位は、『親愛なる夫へ～完璧な妻の嘘～』。読売テレビ・日本テレビ系にて毎週木曜日24:09から放送中です。

妻はやり手の女社長、夫は昼の情報番組のメインキャスター。そんな理想の夫婦には、世間が知らない秘密があった。それは妻の夫に対する“狂気的な愛情”。夫婦間に積もった“嘘”と“秘密”が結婚を狂わせる完全オリジナルの夫婦心理サスペンスです。

ユーザーコメント

狂気な夫婦関係、以外な展開となりそうなサスペンス。(40代男性)

まとめ

2026年7月から放送される夏ドラマの注目度ランキング、上位11作品を一気にご紹介しました。気になる作品は見つかりましたか? 今期は誰もが待ち望んだ超大作の続編や、往年の名作の復活、さらにはハラハラするサスペンスものまで、非常に幅広いジャンルが揃っています。気になるものがあったら、ぜひリアルタイムや見逃し配信でチェックしてみてくださいね。

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 男女合計300名

調査方法:インターネットログイン式アンケート