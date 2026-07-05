最終回の放送まで残りわずかとなった、2025年9月からテレビ朝日系にて放送中の「仮面ライダーゼッツ」。番組キャストが各地を巡る『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』の開催が決定した。公式サイトのオープンと会場チケット先行受付は7月12日AM9:30を予定している。

『仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ』は、一年間応援してくれたファンに向けて、番組キャストが全国5都市を巡る特別なツアー。9月26日の初会場・大阪公演を皮切りに、10月4日に愛知、10月10日に新潟、10月17日に福岡、そして最終会場となる東京公演は10月24日・25日の2DAYSにて開催。新潟での『仮面ライダーファイナルステージ』は今回が初開催となる。

2部構成となる本公演の第1部では、TVシリーズのメインキャラクターを中心に、オリジナルストーリーで描く大迫力のヒーローショーを実施。間近に登場する仮面ライダーたちにアツい声援を届けることができます。第2部では、撮影秘話などのトークやキャラクターソングライブを展開する「Welcome to ZEZTZルーム」を贈る予定だ。

また、今回ツアーに参加する「全公演登壇キャスト」の1人目を解禁。1人目として、今井竜太郎が演じる同作の主人公・万津莫／仮面ライダーゼッツのソロビジュアルが発表された。無敵のエージェントとして、一年間を全うした「仮面ライダーゼッツ」の座長が、全国5都市を駆け抜ける。莫の信念を感じさせる「叶える――」のキャッチコピーと、手のひらからこぼれる柔らかい光の表現が、確かな希望を感じさせるビジュアルだ。

続く「全公演登壇キャスト」は順次、公式X(@Kamenrider_FS)にて解禁予定。また開催を記念して「仮面ライダーファイナルステージ(FS)」のスペシャルPVも公開されている。

公演スケジュール

大阪会場:オリックス劇場

9月26日(土) (1)10:00 (2)13:15 (3)16:30

愛知会場:刈谷市総合文化センター 大ホール

10月4日(日) (1)10:00 (2)13:15 (3)16:30

新潟会場:新潟県民会館 大ホール

10月10日(土) (1)10:00 (2)13:15 (3)16:30

福岡会場:福岡サンパレス

10月17日(土) (1)11:00 (2)14:30

東京会場:昭和女子大学 人見記念講堂

10月24日(土) (1)10:00 (2)13:15 (3)16:30

10月25日(日) (1)10:00 (2)13:30 (3)17:00 ★3公演全てSP公演

※全会場、開場は開演の45分前予定

イベント内容

第1部:仮面ライダーゼッツ ファイナルステージ

オリジナルストーリーで贈る、大迫力のヒーローショー。番組キャストも交え、TVでみた本物の『仮面ライダーゼッツ』を目の前で届ける。

第2部:Welcome to ZEZTZルーム

番組キャスト陣による秘話満載のトークコーナーに加え、多彩なキャラクターソングを披露するミュージックライブも行う。

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