朝ドラとして大きな反響を呼んだ『虎に翼』が、ついに“漫画”という新たな形で登場。少女漫画誌『なかよし』で、次号から連載がスタートします!

🐯虎に翼が漫画になりました🐯

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本日発売の漫画雑誌なかよしにて告知されましたが、次号より漫画版虎に翼が連載スタートします✨

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漫画を担当してくれるのは持永るいさんです。作品への愛情を沢山込めて寅子たちを描いてくださっています!

来月号からお楽しみに🐯🪽

(@yorikokoより引用)

吉田恵里香さんが脚本を手掛けた『虎に翼』。女性への偏見や差別が著しい昭和の時代に、法律を学び、日本初の女性弁護士、裁判官になっていく猪爪寅子の姿を描いた本作は、NHKの朝ドラで放送されると、女性を中心に多くの視聴者から支持を得ました。

その物語が、漫画として再び多くの人々の目に触れることに。持永るいさんが愛情をこめて描く漫画『虎に翼』は、朝ドラ版とはまた違った魅力を届けてくれそうです。

このニュースに、SNSではこんなコメントが……。

「小学生向け漫画誌で『虎に翼』、素晴らしすぎる」

「最高だーーーーー!!!!!!これがなかよしで読める子ども時代を送れるなんて幸せすぎる(泣) どんどんこういう時代を作っていくぞ!!!」

「なかよしで、って所に、すげえムネアツ。女の子たちが小さな『はて』を、淡々と法的権利として理解していくすげえいいメディアチョイスすてきだし、賢しいヲタク女子は、ほうりつのべんきょうもできるの!ってなかよしを買う交渉材料にもできる」

「わあわあ!なかよしで虎に翼が読める世界線!令和の女児たちにとどけーーー」

ドラマで多くの人の心を動かした『虎に翼』が、漫画になって、令和の女児たちの心にどう響くのか、人生にどんな影響をもたらすのか……。発売が待ち遠しいですね。もちろん、大人が読むのもあり。十数年振りに、「なかよし」を手に取ってみてはいかがでしょうか。