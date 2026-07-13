「ほんだし」と言えばお味噌汁ですが、実は今、SNSを中心に“新しい活用法”が話題となっているんです。

『少し疲れた時に「ほんだし®︎」をお湯に溶いて飲む』という投稿がXで話題になっているのを見かけました。

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実は、私もよくオフィスや自宅で飲んでいます。

シンプルなうま味とおだしの香りで、心がほっとしますよ

(@HONDASHI1970_jpより引用)

「ほんだし」をお湯に溶いて飲むという……、ただそれだけなのですが、これが美味しくてホッとできるのだとか。みなさん、やってみたことありますか?

筆者はよく、子どもたちにコンソメの素をお湯に溶いて出しているのですが、ほんだしver.は初めて。実際に飲んでみたところ、とっても美味しくて、体も心もホッと温まりました。むしろ、今まで何でやってみようと思わなかったのか……、と後悔するほど。

「ほんだし」の新しい活用法に、SNSでは「へー!やってみよ」「めちゃお手軽でいいな、これ」「会社のデスクに『ほんだし』おいておこうかな」「夏場の塩分やミネラル補給に良いかもなー」「やろう…お出汁大好き…」といった声が。

また、すでに飲んでいる人からは、「なんかすんごいしんどくて、半信半疑で試してみたらめちゃよかった。泣きそう」「二日酔いのときによくやる。沁みるんだこれが」といったコメントが寄せられたほか、梅干しや生姜、乾燥わかめ、かつお節、とろろ昆布などをトッピングしたアレンジレシピも多数寄せられていました。これからの時期、冷していただくのもいいかもしれませんね。

心が疲弊しているとき、胃腸が疲れているときに飲みたい「ほんだし」スープ。コーヒーやお茶をいただくように、みなさんも、「ほんだし」でホッとひと息してみてはいかがでしょうか。