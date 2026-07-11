今年放送30周年を迎えるTVアニメ『名探偵コナン』で、Jリーグとのコラボエピソード「Jリーグ 開幕の警笛ホイッスル」が7月18日18時から放送されることが決定した。あわせて、ゲスト声優として元サッカー日本代表の森島寛晃と、タレントの影山優佳が本人役で出演することも発表された。

工藤新一と江戸川コナンにとって、サッカーは切っても切り離せない存在。作中でもサッカーボールを使って窮地を脱する場面が多く描かれており、今回のコラボエピソードでは、そんなコナンとサッカーの結びつきが前面に押し出される。

物語では、コナンたち少年探偵団がJリーグ開幕戦を観戦。実況席には森島と影山も登場し、VAR判定も飛び出す白熱の試合が展開される。一方で、虎春市長・江口奈々子を警護する毛利小五郎や目暮警部らの姿を見かけたコナンは、不穏な気配を察知。観客で埋め尽くされたスタジアムのどこかに爆弾が仕掛けられ、試合終了と同時に爆発するというタイムリミットの中、コナンが犯人と爆弾を追う。

アフレコを終えた森島は、「スタジオというピッチに立って、影山さんが横にいらっしゃって、色んな緊張感が…ワールドカップに出たあの瞬間よりも、もう一つ緊張しました」とコメント。オファー時については「『コ…コナン?!』って感じでした」と振り返り、出演への喜びを語った。

影山は、「大好きなコナンと大好きなサッカー。このうえない幸せな時間を過ごさせてもらいました」とコメント。作品の魅力についても、「毎週見れるアニメ、劇場版と漫画があってここまで沼れる作品はないんじゃないかなと思います」と言葉を寄せている。

また森島は、今回の放送に向けて「Jリーグとコナンのコラボということで、楽しみにしていただきたいと思います」と呼びかけ、影山も「サッカーの現在地を学べるし、コナンファンにとっても新しいキャラクターの一面を見られるような今までにない回になってると思います」とアピールした。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996