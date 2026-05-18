セガプライズより今秋、TVアニメ『名探偵コナン』の“工藤家のお茶会”の物語の中で、赤井秀一とバーボンが対峙する名シーンを再現できるフィギュアが登場します。

【2026 セガプライズ 新作速報】

並べて飾ると臨場感が高まるフィギュアブランド "XrossLink(クロスリンク)”。

#セガプライズ より秋頃登場予定のTVアニメ『名探偵コナン』のフィギュアをご紹介✨オリジナルの台座付きです。

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✅XrossLink

‐赤井秀一‐ / ‐バーボン‐

(@sega_girlsより引用)

セガプライズ XrossLink ‐赤井秀一‐ / ‐バーボン‐

『名探偵コナン』に登場する凄腕スナイパー「赤井秀一」と、情報収集と洞察力に長けた黒ずくめの一員「バーボン」。どちらもミステリアスでカッコいいですよね。そんな2人が、互いに拳銃を向けるこのシーンは、ファンにはたまらない名シーンのひとつ。

それを、並べて飾ると臨場感が高まるセガのフィギュアブランド「XrossLink」で再現。これはぜひ、2体一緒に飾りたい!!

SNSで紹介されると、「ぎゃー!!!かっこいい……」「安室さんのビジュ最高」「やばい、こっちも欲しい!!!きゃーきゃー!」「これはなにがなんでも手に入れて飾りたい枕元に」「これ最高やんか」など、歓喜の声が続々と。

また、「家の中のシーンじゃなかった? セガさん??????」「めっちゃ好きなシーンだけど、なぜ玄関の外なのかが気になってしまう笑」「待ってwwwどこでなにしとんねんwwwwwwそこやないやろwwwwwwwwwwww」「通行人いたらやばいwwwwww」という声も。実は、作中で2人が対峙するのは工藤邸の玄関の中。それが、門の前に変更されていることにツッコミが殺到する事態に。これはむしろ、レアなフィギュアになるのでは(笑)。

まさかの“門前”アレンジはさておき、緊張感も含め、名シーンの再現度の高さはXrossLinkならでは。ぜひ2体ゲットして、みなさんの自宅でも再現してみてくださいね。