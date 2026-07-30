代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」が2026年11月2日(月)に東京国際フォーラム ホールCにて開催する『祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』のチケット一般発売(先着)が、2026年8月1日(土)10:00より、チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにてスタート。あわせて「旅の仲間キャンペーン」の実施も決定した。

先行販売が好評で、即ソールドアウトとなる券種も出ている本公演のチケット一般発売が8月1日よりスタートする。世界樹シート(SS席)はすでに完売しているが、神木シート(S席)・大枝シート(A席)・若葉シート(U-25チケット)は引き続き販売中で、チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスの3プレイガイドにて、先着順で受付を行われる。

なお、神木シート(S席)は残席わずかとのこと。一般発売は先着順のため、予定枚数に達し次第、受付を終了となる。チケット情報・購入は特設サイトにて。

そして、公演に向けたキャンペーンとして、過去公演でも好評を博した「旅の仲間キャンペーン」の実施が決定した。

公演当日、2名以上でキャンペーン引換窓口に行き、公演のチケットを提示すると、過去 のライブインスト音源が収録されたDLカードがプレゼントされる。「旅の仲間」を見つけ、一緒にチケットを申し込んでほしいというキャンペーンで、収録音源は「エデンの揺り籃(Live Instrumental ver.)」となっている。ファンにとって貴重な音源を手に入れるチャンスなので、こちらも注目しておきたい・

■『未来古代楽団 祝祭あるいは断章8「氷る世界と燐の君」』開催概要

【日程】2026年11月2日(月)／開場：18:00／開演：19:00

【会場】東京国際フォーラム ホールC

【出演】

＜MEMBER＞

・砂守岳央(主宰)

・松岡美弥子(ピアノ)

・吉田和人(ギター)

・吉田篤貴(ヴァイオリン)

・豊田耕三(アイリッシュフルート/ティンホイッスル)

・米光椋(コントラバス)

・田中教順(パーカッション)

＜GUEST＞

・やなぎなぎ ※初出演

・安次嶺希和子

・ブーケ

・KOKIA ※初出演

・HACHI

・朝倉さや ※初出演

・戌亥とこ

・松田悟志(朗読)

【チケット情報】

・前売：神木シート(S席)／9,800円(税込)

・前売：大枝シート(A席)／7,800円(税込)

・前売：若葉シート(U-25チケット)／6,800円(税込)

※U-25チケット注意事項

必ず当日、年齢が確認できる身分証明書を持参。

当日に25歳以下であることが確認できない場合は、定価との差額が必要となる。

U-25チケットはA席エリアへの案内となる。

※当日券は各席種1,000円UP

＜販売スケジュール＞

【一般発売(先着)】

受付期間：2026年8月1日(土)10:00～ ※予定枚数に達し次第終了

チケットの申込みは特設サイトにて。