『リロ＆スティッチ』23年ぶりの新作短編映画公開決定 - 新キャラクターは「猫のスクラッチ」

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、短編映画『リロ＆スクラッチ』を12月4日より『ビリーと魔法のはじまり』と同時上映すると発表した。あわせて、愛らしい新キャラクター・スクラッチの姿を収めたティザーポスターも解禁されている。

ティザーポスター

『リロ＆スクラッチ』は、2003年に日本公開された『リロ＆スティッチ』の完全新作として制作される短編映画で、23年ぶりの劇場公開アニメーション作品。スティッチを主役にした新たな物語が描かれる。

物語は、リロが新たに“いたずら好きな謎めいた猫”スクラッチを家族に迎え入れるところから始まる。用事で出かけたリロに代わってスクラッチの世話を任されたスティッチだったが、スクラッチは行く先々で騒動を巻き起こし、スティッチは振り回されることに。一見キュートながらハチャメチャなスクラッチの登場によって、スティッチのドタバタな日常が幕を開ける。

解禁されたポスターでは、笑顔で手招きをするスクラッチに対し、壁を突き破って逃げるようなスティッチの姿が描かれており、2人のにぎやかな関係性を予感させるビジュアルに仕上がっている。

キャストは、スティッチ役をアニメーション版でもおなじみのクリス・サンダース、リロ役を2025年公開の実写版『リロ＆スティッチ』から続投となるマイア・ケアロハが担当する。

また本作では、長年愛されてきた『リロ＆スティッチ』のビジュアルとスタイルを忠実に再現。手描きアニメーションとCGアニメーションの技法に加え、水彩画風の背景表現を融合させることで、懐かしさと新しさが共存する作品になるという。

同時上映される『ビリーと魔法のはじまり』は、ディズニー・アニメーション長編作品として初めて“現代の高校生”を主人公に据えた新作。周囲になじめない少女・ビリーが、突然目覚めた魔法の力によって新たな世界へ導かれ、自分らしくいられる“居場所”を探していく物語だ。

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