7月24日より公開中の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の入場者プレゼント第2弾として、8月8日よりボンボンドロップシールが配布される。

入場者プレゼント第2弾の情報を解禁!

8月8日より配布される入場者プレゼント第2弾は、キャラクター総集結の「ボンボンドロップシール」を配布する。

ちいかわ・ハチワレ・うさぎをはじめ映画に登場するキャラクターたちに加え、“びんよよ”や“人魚のウロコ”など、映画の重要なキーワードもついている超豪華な特典だ。数量限定で、8月8日より全国の『映画ちいかわ』上映館で配布開始となる。詳細は映画公式ホームページを確認すること。

劇場入場者特典

特典名称:ボンボンドロップシール

内容:映画を1回観たら1シートをプレゼント。8月8日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』上映館にて本作観賞1人につき、1つプレゼント。同一上映回でお渡しする入場者特典は一人一つ。複数枚の座席指定券をお持ちいただいた場合でも、入場者特典は一人一つ渡す。チケット購入時ではなく、鑑賞の際のシアター入場時に配布する。劇場によって数に限りがある。無くなり次第終了。

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