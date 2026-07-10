二宮和也が司会を務めるフジテレビ系クイズ特番『クイズ＄ミリオネア』が、25日(18:30～23:10 ※一部地域で放送時間が異なる)に放送されることが決定した。さらに、2027年1月1日にも放送されることが発表され、2年連続で“お正月の風物詩”として放送される。

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    二宮和也

全問正解で賞金1000万円

『クイズ＄ミリオネア』は、初代司会者・みのもんたさんの「ファイナルアンサー?」の名セリフで一世を風靡したクイズ番組。今年元日に2代目司会者として二宮を迎え、13年ぶりに復活した。

挑戦者が挑むのは、全12問の4択クイズ。1問ごとに難易度が上がり、正解を重ねるごとに賞金も増加。最終問題までたどり着き、正解すれば賞金1000万円を獲得できる。

一見シンプルな4択クイズながら、挑戦者の前に立ちはだかるのが、司会・二宮の“壁”。多くの演技経験で培った表現力を生かした心理戦と、独特の“タメ”がスタジオに緊張感を生み出す。「ファイナルアンサー?」の問いかけに、挑戦者たちは疑心暗鬼に陥り、自信のあったはずの答えにさえ確信を持てなくなっていく。

橋本環奈に続く1000万円獲得者は現れるか

2026年元日の放送では、橋本環奈が全問正解を果たし、1000万円を獲得した。今回も橋本に続き、二宮の“壁”と超難問を打ち破って再び1000万円の栄冠を手にする挑戦者は現れるのか。挑戦者や番組の詳細は、今後随時発表される。

さらに、『クイズ＄ミリオネア』は2027年1月1日にも放送されることが決定。この放送で、二宮の『ミリオネア』司会は3回目となる。

【編集部MEMO】
二宮和也は、1983年6月17日生まれ、東京都出身。1999年に嵐のメンバーとしてCDデビューした。俳優としてドラマ・映画で幅広く活躍し、バラエティ番組でも独自の存在感を発揮。2023年に「オフィスにの」を設立し、現在もテレビ、映画、配信、YouTubeなど多方面で活動している。

(C)フジテレビ

二宮和也司会『クイズ＄ミリオネア』今夏4.5時間＋27年元日放送も決定
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