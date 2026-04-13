日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00～)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、“やっと会えた”心境を明かした。

ポスター撮影や宣伝コメント収録のスケジュールが合わず、この日にようやく顔を合わせた2人。互いを気遣いながら軽妙なやり取りで現場を笑わせた。

ノブ：もうニノさんが本当に忙しくて。

二宮：いや、俺じゃないっすよ。

ノブ：いや、本人気づいてないんですよ。自分の忙しさに。

二宮：俺だって会うためのスケジュール2～3日投げてますから。それ全部蹴られて、(ポスター撮影・宣伝コメントが)1対1になってるんですから。どっちも忙しいんですよ。

ノブ：ニノさんのスケジューリングとかあんまわかんないけど、ニノさんがWBCに行くとか、映画が大ヒットとか、今度は超大作のドラマが始まるとか、『ミステリークラブ!!!』始まるとかのニュースを見ると、めっちゃ他人事なはずなんすけど、俺まで疲れる(笑)。「こんなに働くの!?」「大丈夫かな?」と思って。

二宮：でも、ノブさんもニュースに出てないだけで忙しいから。

ノブ：いや僕は、日常のレギュラーをこなしていって、結構ゴルフとか行けてしまってるんで。そういうマジ息抜きないでしょ?

二宮：まあ確かに確かに。

ノブ：マジ息抜きしたほうがいいですよ。今忙しすぎるの、ニノさんと高市総理ぐらいなんですよ。

二宮：忙しさレベルで言ったらすごいんだ!(笑)

ノブ：WBCからもエコノミーで帰ってきてね。

二宮：でも、こうやってようやく会えたっていうことですよね。

ノブ：うれしいです。

二宮：ありがたい。本当に。

進行：私も何だかうれしいです。

ノブ：なんですかそれ!?