「まずはめちゃめちゃ悔しかったですね」――Hey! Say! JUMPの知念侑李が14日、東京・神宮球場で行われた『プロ野球観るならFODナイター』東京ヤクルトスワローズ×横浜DeNAベイスターズ戦のファーストピッチセレモニーに登場。「CHINEN 8」の背番号ユニフォームをまとってサウスポーで投じたものの、キャッチャーが捕れない暴投となり、自己採点は「50点」。早くも次回へのリベンジを誓った。

メンバーカラーの特注グローブで挑戦

セレモニー後に取材に応じた知念は、初めてのファーストピッチを終えた感想を聞かれると、知念は開口一番「まずはめちゃめちゃ悔しかったですね」と本音を漏らした。

直前の練習では、トレーナーから「いいぞ」「初心者にしては筋がいい」と褒められ、「ちょっと自信ついてここに来た」という。だが、本番のマウンドに立つと状況は一変。「スタジアムの空気とかを感じてみると、やっぱり緊張してしまった」といい、練習していた場所に比べてキャッチャーまでの距離も遠く感じたそうで、「ちょっと情けない投球になってしまったかなと思います」と悔しさをにじませた。

この日のために用意したピンク色のグローブは、知念のメンバーカラー。FODや自身の番組『いたジャン!』を背負って登場することに、野球ファンから「浮かれてんな」と思われないかという不安もあったという。

ところが、スタジアムは温かく迎えてくれ、知念は「選手の皆さんも、変な投球した僕に“良かったぞ”って声をかけてくださって」と感謝。「ちょっと怖い気持ちでスタジアムに入っていたので、温かい空間なんだなって。スポーツいいなって思いましたね」と笑顔を見せた。

自身の投球に点数をつけると「50点ぐらい」。ボールが「届いた」という判定なら、それでも50点で、キャッチャーのミットが届く範囲に入っていれば「80点とかあげられるんでしょうけど」と分析し、「課題はすごくある」と振り返った。

メンバーには「カーブでいきます」と宣言も…

ファーストピッチへの登板は、スケジュールを共有しているHey! Say! JUMPのメンバーにも知られていたという。メンバーから「どの球種でいくんだ」と聞かれた知念は、思わず格好をつけて「カーブでいきます」と宣言。

もちろん、初心者にカーブを投げることはできず、「ストレートで」と苦笑い。初心者は自然とカットボール気味になることがあると教えられたそうで、「結果的に多分僕が投げたのはカットボールになるんだと思います」と自己分析した。

次にマウンドへ立つ機会があれば、球速や変化球には欲を出さない。「ちゃんとストライクをまず取れる。次があれば、そういう投球をしたいです」と、早くもリベンジを誓っていた。