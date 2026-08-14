「氷川きよしが追い付かなかった…」――。歌手の氷川きよしが、15日・22日に放送されるカンテレのバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28～ ※関西ローカル)に初出演する。

氷川きよし

同番組は、とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客の岡村隆史(ナインティナイン)、店主の石田明(NON STYLE)、アシスタントの田中友梨奈カンテレアナウンサーがゲストの素顔に迫るトークバラエティ。今回、氷川を迎え、2週にわたってその半生やプライベートについて深掘りする。

登場した氷川は、華やかな衣装を自らイジりながら「素晴らしい番組に出させていただくということで、部屋のレースのカーテン引きちぎってきました!」と笑いを誘う場面も。さらに「緊張するタイプなので、軽くお酒をいただいてもいいですか」と話し、和やかな雰囲気で収録がスタートした。

前編となる15日の放送では、「全然知らんかったわ! 氷川きよしヒストリー」と題し、歌手を志したきっかけからデビューまでの知られざる道のりを振り返る。松田聖子への憧れ、中学時代のオーディション挑戦、高校時代の芸能活動、演歌しか教えられないという恩師との出会い、そして上京後もなかなかデビューが決まらずアルバイト生活を送った日々など、苦労の3年間を明かす。

演歌歌手としてデビュー後はヒット曲を連発し、新人賞を総なめにする活躍を見せた一方で、「いつかはポップスを歌いたい」との思いも抱いていたという。しかし、演歌界からの期待や責任感もあり、その気持ちを胸に走り続けてきたと語る。

また、デビュー直後の多忙な生活について「氷川きよしが追い付かなかった…」と振り返り、当時の驚きのエピソードも披露。さらに、『NHK紅白歌合戦』で大トリを務めた際の裏話や、五木ひろしとの秘話なども明かす。

氷川きよし

番組では、氷川にとって転機となった楽曲「限界突破×サバイバー」についてもトーク。リリース当初は約1年間注目を集められなかったものの、自らボディースーツや印象的なメイクを取り入れたステージ演出に挑戦。その経験を通じて"自分らしさ"を表現する喜びに気づいたという。

氷川は同曲について「生きる力がわいてきた」「勇気をくれた曲」と語り、自身にとって特別な存在であることを明かす。その後、活動休止を経てアメリカ・ロサンゼルスに滞在した経験や、活動再開を後押しした世界的ジャズピアニスト、ハービー・ハンコックからの言葉についても語る。

22日放送の後編では、「全然知らんかったわ! 氷川きよしのマル秘プライベート」と題し、黒柳徹子も絶賛したみかんの話や好みのタイプ、こだわりの衣装コレクションなど、素顔に迫るエピソードを届ける。

収録後、氷川は「岡村さんが話をうまく持っていってくださったり、面白くしてくださったので、その流れで自然にお話ができました。自分が思っていた以上に話が盛り上がりましたし、とても楽しかったです」とコメント。さらに今後については「外国でコンサートはやりたいなと思っています。お世話になった方へお礼に歌いに行きたいなというのが目標です」と海外公演への思いも語った。

また視聴者へ向けて、「今回こうしてしっかり自分の想いや考えていること、好きなものをお話させてもらったので。少しでも『こういう人なんだ』『自分も頑張って、乗り越えて生きていこう!』と“生きる力”をお届けできたらなという思いで、お話させてもらいました!」とメッセージを寄せている。