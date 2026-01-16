「こいつ何なんだよ!」　父が「テレビの僕にキレてて…」「隣にいるんだけど…」　あの、元日の実家エピソードを明かす

歌手でタレント・あのが13日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。実家でのエピソードを明かした。

『クイズ＄ミリオネア』を父と一緒に観ていると…

元日を振り返り、「予定がなかったから、実家に帰ろうと思って。猫に会いに帰りました」と語ったあの。実家に着くと、ちょうどフジテレビ系『クイズ＄ミリオネア』が放送されており、「僕が出てたわけですよ」と照れ笑い。挑戦者として出演したあのは、「救済システムをほぼ使わなかったの。“なるべく使ってください”って、テレビの方にも言われてたんだけど」と話しつつ、「序盤はいい感じにできて。自分の考えで推理して当たったりして。もう誰も頼りたくない! って」とその理由を告白。しかし、10問目で不正解となり、「100万円はもらったんだけど、1回間違えて終わっちゃった」と悔しげだった。

また、あのは、番組を一緒に観ていた父親について回顧。「なんかブツブツブツブツいろいろ言ってた」そうで、「“何してんだよ!”みたいな。マジでテレビにキレてて。テレビの僕にね。隣にいるんだけど……」と明かして苦笑い。スポーツ観戦が好きだという父親は、昔から、テレビに向かって話すクセがあるようで、「こいつ何なんだよ!」「テレフォン使えよ! 何のために安藤なつがいるんだ!」とブチギレ。あのは、「クイズしてる僕に、“何だよ! Aだろ!”みたいな。“こいつバカだ”みたいな感じで言ってて(笑)。僕も、“うるさいなぁ～”みたいな」と呆れながらも、家族との時間を楽しんだ様子だった。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

