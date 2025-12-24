フジテレビ系バラエティ特番『クイズ＄ミリオネア』(1月1日17:00～)では、新たなルールを導入。さらに、初代司会者・みのもんたさんがAIで蘇る。

2代目司会者の二宮和也

13年ぶりの復活となる今回はクイズの数が15問から12問に減り、新ライフライン「アスク・ザ・ホスト」(挑戦者が司会者に意見を聞くことができるアイテム)が加わるなどルールが一部改定される。「オーディエンス」(観客に意見を問うアイテム)は廃止となる。

そして、CG・AIチームの英知を集結させ、みのさんが再びステージに登場。AIみのさんが対峙(たいじ)するのは、2代目司会者・二宮和也。みのVSにのの2ショットが実現する。

数々のスリルと興奮と感動を生んできたみのさんに対する敬意を表し、絶賛制作中だといい、総合演出の錫木亮氏は「正直、みのさんにAIの姿でご出演いただくことはかなり悩みました。さまざまなご意見もあると思います。でも、みのさんが作り上げてきた伝説の番組を我々は越えなければならない。それをみのさんにも見届けてほしい。決断に踏み切ったのは、そんな思いからでした」と制作者の熱き思いを語っている。

総合演出：錫木亮氏（NEXTEP）

総合演出：錫木亮氏（NEXTEP）

"みの"から"にの"へ。

このたび、夢の２ショットが実現します。放送ギリギリまでCG・AIチームが最高の映像を作り上げてくれています。間違いなく楽しんでいただけると思いますし、"みのVSにの"の瞬間にも注目いただけるとうれしいです。そして、２代目司会者・二宮さんが最高です！"ここでこんな動きするんだ！""こんな表情するんだ！"と驚かされることばかり。何度も鳥肌が立ってしまいました。『クイズ＄ミリオネア』の新たな形を二宮さんが生み出してくれたと思っています。最高のクイズ制作陣と４カ月かけて作った４択クイズにも、新たな展開が…。さらに新ライフライン"アスク・ザ・ホスト"も用意しています。"新生ミリオネア"に、どうぞご期待ください」

“みの”から“にの”へ。

このたび、夢の２ショットが実現します。放送ギリギリまでCG・AIチームが最高の映像を作り上げてくれています。間違いなく楽しんでいただけると思いますし、“みのVSにの”の瞬間にも注目いただけるとうれしいです。そして、２代目司会者・二宮さんが最高です！“ここでこんな動きするんだ！”“こんな表情するんだ！”と驚かされることばかり。何度も鳥肌が立ってしまいました。『クイズ＄ミリオネア』の新たな形を二宮さんが生み出してくれたと思っています。最高のクイズ制作陣と４カ月かけて作った４択クイズにも、新たな展開が…。さらに新ライフライン“アスク・ザ・ホスト”も用意しています。“新生ミリオネア”に、どうぞご期待ください」

【編集部MEMO】

今回の『クイズ＆ミリオネア』には、ムロツヨシ、菊池風磨、橋本環奈、あのに加え、実業家の堀江貴文氏が21年ぶりに参戦。堀江氏は当時の挑戦で全問正解し、賞金1,000万円を獲得した。

