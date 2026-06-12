「ガチオタで素敵すぎる」「繋がりにびっくり」俳優の勝地涼が、自身のインスタグラムで、嵐への思いを吐露。事務所のオーディションに落ちた過去やメンバーとのプライベートでの交流も明かした。

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    勝地涼

勝地涼、現・STARTO事務所オーディションを受けた過去も

1999年にデビューし、2026年の5月31日に東京ドームで行われた公演をもって、26年半の活動に幕を下ろした嵐。

同日にインスタグラムを更新した勝地は、「嵐さんお疲れさまでした」と投稿。「元々KinKiさんのドラマを観てお芝居に興味を持ちはじめました」「『8時だJ』を観て、キラキラする世界に憧れを持ち事務所のオーディションを受けました」と、現STARTO ENTERTAINMENTのオーディションを受けていたことを明かした。

続けて、「何も出来ず落ちました」とオーディション結果を告白した勝地は、「恥ずかしい」「悔しい」「悔しすぎる」「そんな思いで家まで帰ったのを覚えてます」と当時の心境を回顧。その翌年の1999年に別の芸能事務所からスカウトされて、芸能界入りした。

「あの時オーディションに落ちた悔しさで好きだと素直に言えなくなってしまった時がありました」としつつも「でもそれから嵐さんの曲に何度救われたことだろう」「何度笑顔にしてもらっただろう」と嵐への感謝の気持ちをつづった勝地。

「初舞台でも共演してその後も何度も共演した二宮(和也)くんの人柄、才能」

「ドラマで共演した櫻井(翔)さんの優しさ、気遣い」「真面目さ」

「相葉(雅紀)さんはたまたまジムでお会いした時の優しさ」「笑顔」

「大野(智)さんはたまたまバーで隣になり応援してくれてるんでしょ?ありがとうって」「はい!はい!好きです!大好きです!こちらがありがとうございますです!」

「プライベートで知り合ったMJパイセン(松本潤)はまっすぐで熱くてとんでもなく優しい」「悩んだ時に優しい言葉をかけてもらった」「びっくりするほどオシャレすぎるもんじゃに連れてってもらったなー」「普通のもんじゃがよかったってその場では言えなかったなー、笑」「嘘です」「マジで嬉しかったです」

と、メンバー5人それぞれとのエピソードを記した勝地は、「本当に嵐さんはスターです」と投稿。また自身も今年40歳になることを受け、「僕もこれからもっともっと頑張ろう」「これからだよなと思いました」「嵐さん、これからもずっと大好きです」「本当に本当にお疲れさまでした!」「僕も明日にむかって生きていきます!」と前向きに締めくくっていた。

この投稿には、「愛が重くて泣ける」「読んでいて涙出ました」「ガチオタで素敵すぎる」「嵐愛を伝えてくれて感謝カンゲキ雨嵐」「熱い思いに共感の嵐」「メンバーとの繋がりにびっくり」などのコメントが寄せられた。

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