ソニー・クリエイティブプロダクツはこのほど、「タマ&フレンズ～うちのタマ知りませんか?～」のポップアップ「LOVE SUNNY DAYS WAGON」を企画。7月17日～30日までの期間限定で、東京駅一番街B1階にて開催する。

タマ&フレンズ「LOVE SUNNY DAYS WAGON」

「LOVE SUNNY DAYS WAGON」では、今年43周年を迎えた「タマ&フレンズ」が初の日焼けビジュで登場。“日焼けタマ”をはじめ、こんがり日焼けした「タマ&フレンズ」の仲間たちがデザインされた「缶ミラー」(330円)や「チャーム付きカスタムアクリルキーホルダー」(1,320円)、「クリアポーチ」(990円)など、夏をイメージしたグッズが多数販売される。

タマ&フレンズ「LOVE SUNNY DAYS WAGON」商品一覧

会場は、東京駅一番街B1階 東京キャラクターストリート G階段下ワゴン。開催期間は7月17日～30日。

タマ&フレンズ「LOVE SUNNY DAYS WAGON」ノベルティステッカー

なお、開催期間中、1会計につき2,000円(税込)購入するごとに、“日焼けタマ”ならではの夏らしいデザインのノベルティステッカーが1枚プレゼントされるほか、売り場レジにて、タマ&フレンズ公式SNS(Instagram, X)のいずれかのフォロー画面を提示すると、オリジナルステッカーがプレゼントされるという。

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