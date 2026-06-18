ソニー・クリエイティブプロダクツは2026年7月15日～2027年5月31日、デジタルアートカンパニーのd'strictが企画・共催する体験型展示イベント「Sanrio characters Exhibition Hotel Floria Tokyo」を、東急歌舞伎町タワーで開催する。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. (APPROVAL NO. P180519-3)

同展は、韓国で大きな話題を呼んだ人気の体験型展示イベント。サンリオキャラクターたちが考えた「夢のホテル」をテーマにした、新しい「ホテルルームツアー」体験を提供する。

来場者は、まるで本物のホテルのようにチェックインをしてルームキーを受け取り、全11のテーマで構成されたフォトジェニックな空間を巡る。ハローキティやマイメロディ、クロミなど各キャラクターの個性が際立つ客室や、韓国で人気を博した本物の砂を使ったピンクのビーチなど、五感で楽しむ仕掛けを施している。独自の物語性と没入感あるビジュアル空間が特徴とのこと。

「Hotel Floria Tokyo」展示コンテンツイメージ(Beach)

「Hotel Floria Tokyo」展示コンテンツイメージ(Garden)

会場では、ホテルフローリアの世界観を楽しめるイベント限定グッズも販売する。ルームキーをモチーフにしたアクリルチャームや、ホテルステッカーセットなどを用意する。

「Hotel Floria Tokyo」オリジナルグッズイメージ(ステッカー)

チケットは6月5日から販売開始した。料金は平日一般2,400円、土日祝日一般2,600円。