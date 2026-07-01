タカラトミーは8月1日より、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品「レトロリカ 日焼けしたキティとバカンス」を、全国の玩具専門店、玩具売り場、タカラトミーモール等にて販売する。

「レトロリカ 日焼けしたキティとバカンス」は、1967年に誕生した初代「リカちゃん」のデザインを引継ぎ復刻させた「レトロリカ」と「日焼けしたキティ」のコラボレーションドール。「レトロリカ」が持つレトロな魅力と、平成カルチャーを象徴する「日焼けしたキティ」のポップでキュートな世界観が融合し、どこか懐かしくも今らしい新鮮さを感じられる仕上がりとなっている。

コーディネートは、1971年頃に登場した日焼け肌が特徴のリカちゃん「ピチピチリカ」のドレスデザインをベースに、「日焼けしたキティ」のモチーフを取り入れた夏らしい“バカンススタイル”。

レトロなシルエットのドレスは、赤×白のコントラストが映えるデザインで大胆な配色など当時の空気感を再現。スカートのドット柄やウエストにはキティのリボンがポイントに。また、キティのプリントがあしらわれたバッグや、丸みのあるサンバイザーがコーディネートのアクセントに。さらに、赤のパンプスにカバーをかぶせることで、白のブーツ風にアレンジすることができる。

ブレスレットやヘアアクセサリーなどの小物も付属して、価格は4,950円。8月1日より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。

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