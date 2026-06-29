ソニー・クリエイティブプロダクツは、同社のオリジナルキャラクター「タマ&フレンズ～うちのタマ知りませんか？～」のタマの誕生日(6月28日)を記念して、公式オンラインショップでの限定アイテムの発売やノベルティ配布、LINEスタンプの販売などの各種記念企画を実施する。

6月20日から、公式オンラインショップにて、「マチ付きエコバッグ」全5種の先行予約受付を開始した。サテン風生地で軽くて大容量ながら、コンパクトにまとめられる仕様となっており、発送は8月上旬を予定している。

スモールサイズのトレーディングカードやチェキを20枚収納できる「コレクトブック」全2種も同日より販売している。

コレクトブック

7月5日までの期間中、同ショップで商品を購入した人を対象に、先着で初出しイラストを使用した「ノベルティハガキ(3種1セット)」をプレゼントする。ハガキには「たけしくんからの暑中見舞い」などがデザインされており、これと連動したスマートフォン用の壁紙も公式ホームページや各種SNSで無料配信する。

タマの誕生日当日となる6月28日には、ゆるっとした表情が特徴のLINEスタンプ(全8種類、50コイン)を発売する。

LINEスタンプ

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