サンリオ、キャラクターたちがショップスタッフになりきった「Mini Sanrioシリーズ」発売 - ショップ55周年記念を続々展開

サンリオは7月15日より、サンリオショップの55周年を記念した「Mini Sanrioシリーズ」を、全国のサンリオ直営店、百貨店のサンリオコーナー、サンリオオンラインショップ等にて発売する。

サンリオショップ55周年は、「55 Years of Sanrio Shops〜リボンがつなぐギフトストーリー〜」をテーマにさまざまな企画を展開している。今回発売する「Mini Sanrioシリーズ」もその企画の一つ。

サンリオショップのスタッフのエプロンを着たキャラクターのマスコットホルダーや、サンリオショップの定番人気商品をミニサイズにアレンジしたシークレットアイテム、歴代のショップバッグデザインを使用したポーチなど、全25アイテムがラインアップされている。

マスコットホルダー

サンリオショップのスタッフと同じエプロン姿がポイントのマスコットホルダー。全6アイテム、各2,200円。

シークレットミニ文具形マグネット

本物みたいな形状がポイント。1アイテム/全8種、各880円。

コレクション飾り棚

同シリーズのアイテムをお店のように並べられる飾り棚。サイズは幅約20cm×高さ約28cmで、価格は3,498円。

レジカゴ風小物入れ

文房具や小物などを入れられて便利。サイズは幅約12cm×奥行約8㎝×高さ約6.5cmで、価格は792円。

ショップバッグ風ポーチ

サンリオショップの歴代ショップバッグをポーチ形にアレンジ。サイズは幅約11cm×高さ約15.5cmで、価格は1,650円

シークレットロングヘアクリップ風ミニヘアクリップ

ロングヘアクリップをそのままミニサイズで再現したアイテム。サイズは幅約2.2cm×高さ約6cmで、価格は693円。

シークレットランチボックス風ミニ小物入れ

ランチボックスをモチーフにしたミニサイズの小物入れ。クリップや小銭などをかわいく収納できる。サイズは幅約6.3cm×高さ約2.5cmで、価格は792円。

ミニマスコットホルダー風ミニチャーム

ふわっとしたフロッキー仕様が特徴のミニチャーム。サイズは幅約5.7cm×高さ約7.6cmで、価格は990円。

シークレットビニールウォレット風ミニミラー

キャラクター柄の中紙がセットされたミニミラー。好きな切り抜きなどを入れられるクリアポケット付き。サイズは幅約4.5cm×高さ約12cmで、価格は693円。

シークレット立体キーホルダー風ミニチャーム

ぷっくり立体的なキャラクターがかわいいミニチャーム。バッグやポーチの目印にもぴったり。サイズは幅約4.5cm×高さ約10cmで、価格は792円。

また、7月23日には、2000年頃に人気を集めた、ビビッドでキラキラ感のあるデザインテイストを取り入れた「ギャル盛りMAXデザインシリーズ」(全19アイテム)が登場。

さらに、7月23日～8月23日まで、9店舗のサンリオショップでは、「Sanrio Shop 55th Anniversary 平成にタイムスリップ?! Vivitixテーマストア」として、店舗装飾および平成ギャル体験ができるフォトスポットを展開する。フォトスポットでは、しっぽストラップ付きの二つ折り携帯電話やロングネイルなどのアイテムが用意されており、平成ギャル気分で写真撮影を楽しむことができる。

8月5日からは、サンリオが大切にしてきた“ギフト”をテーマに、ラッピングペーパー風のデザインを取り入れた「ラッピングペーパーデザインシリーズ」が登場。サンリオショップ55周年を記念したロゴ入りチャームが付いた「ぬいぐるみ」(3,696円)、「マスコットホルダー」(各2,596円、全10種)、「手提げバッグ」(2,200円)など、全19アイテムがラインアップされている。

また、同じく8月5日より、1商品につき、ぬいぐるみ(全8キャラクター)・缶ケース(全4種)・カード(全8種)からそれぞれ1個ずつ選んで、好きな組み合わせのセットが作れるシリーズ「えらんでぬいぐるみ&ギフト缶ケース」(各3,993円、全2種)が登場する。

なお、全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー・サンリオオンラインショップでは、サンリオショップ55周年を記念した購入特典のノベルティが配付される。7月は、7月23日より1,100円(税込み)以上購入でリボンシールが、8月は、8月5日より3,300円(税込み)以上購入でペーパーバッグが、それぞれ1つプレゼントされる。

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