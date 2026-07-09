日本マクドナルドは、2026年夏の特別企画として「ポケモン夏マック」を実施すると発表した。日本マクドナルド55周年とポケモン30周年を記念したスペシャルタッグで、この夏限定の商品や企画を通じて、幅広い世代に向けた特別な体験を届ける。

「ポケモン夏マック」では、7月中旬から順次、「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」「バーガー編」「ハッピーセット編」を展開予定。マクドナルドで同時期に同一のコラボレーション先と実施するプロモーション数としては過去最大級だという。

今後の情報公開スケジュールも明らかになっており、7月10日に「トクニナルド編」「サマーチャンスバッグ編」、7月16日に「バーガー編」、7月31日に「ハッピーセット編」の詳細を公開する予定。なお、ハッピーセット編では週末プレゼントの配布は行わない。

ビジュアル面では、ピカチュウ、フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじめとする歴代のポケモンたちが集結する企画として打ち出されており、子どもから大人まで幅広い層が楽しめる内容になるという。

あわせて、スマートフォン向け位置情報ゲーム『Pokémon GO』との公式パートナーシップ締結も発表された。これにより、日本全国のマクドナルド約3000店舗が、7月20日から9月1日までの期間限定で、ゲーム内の「ポケストップ」として登場する。

『Pokémon GO』は2016年7月にサービスを開始し、2026年で10周年を迎える。日本マクドナルドは、国内サービス開始時にもローンチパートナーとして全国の店舗に「ポケストップ」や「ジム」を展開しており、今回は約6年ぶりの取り組みとなる。詳細は後日あらためて発表される予定だ。

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