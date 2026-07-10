ちいかわもぐもぐ本舗にて、小樽店限定商品「シマエナガな OTARU のおみやげキーホルダー」が、7月18日9時に発売されます。

今回登場するのは、北海道らしい“シマエナガ”をモチーフにした小樽店限定のキーホルダー。ラインナップは全8種で、価格は各990円です。

ふわっとしたシマエナガ姿のちいかわたちは、北海道みやげにもぴったり。自分用にも思わず連れて帰りたくなるかわいさです。

この発表にXでは、「これは可愛すぎる」「全員かわいいじゃないか！」「ドンピシャすぎて飛行機乗りそう」と多くの反響が。

「シマエナガな OTARU のおみやげキーホルダー」は、ちいかわもぐもぐ本舗小樽店および、ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストアにて、7月18日9時より発売予定。このほかにも小樽店限定グッズがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。