ちいかわもぐもぐ本舗にて、小樽店限定商品「シマエナガな OTARU のおみやげキーホルダー」が、7月18日9時に発売されます。
今回登場するのは、北海道らしい“シマエナガ”をモチーフにした小樽店限定のキーホルダー。ラインナップは全8種で、価格は各990円です。
ふわっとしたシマエナガ姿のちいかわたちは、北海道みやげにもぴったり。自分用にも思わず連れて帰りたくなるかわいさです。
この発表にXでは、「これは可愛すぎる」「全員かわいいじゃないか！」「ドンピシャすぎて飛行機乗りそう」と多くの反響が。
「シマエナガな OTARU のおみやげキーホルダー」は、ちいかわもぐもぐ本舗小樽店および、ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストアにて、7月18日9時より発売予定。このほかにも小樽店限定グッズがたくさんあるので、ぜひチェックしてみてくださいね。
❄️小樽店 商品のご紹介— ちいかわもぐもぐ本舗 (@chiikawamgmg) July 7, 2026
小樽店限定『シマエナガな OTARU のおみやげキーホルダー』全8種
各990円（税込）
北海道みやげにも、自分用にも
連れて帰りたくなるかわいさ❄️#ちいかわもぐもぐ本舗小樽店 店舗 と#ちいかわもぐもぐ本舗オンラインストア にて7/18（土）9：00発売… pic.twitter.com/h9pTJvaXJA