【大分】ハーモニーランド「はちゃめちゃサマーパーリー!」開催 - こんがり日焼けビジュのキャラクターたちが可愛すぎる!

大分県にあるサンリオキャラクターパーク「ハーモニーランド」が、今年の夏もアツくてエモいサマーパーティーを開催。こんがり日焼けしたキャラクターたちの登場です!

・.・.＼ 7月3日スタート!/.・.・

💦 はちゃめちゃサマーパーリー! 💦

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キティたちのコスチュームや

グッズ、メニューの情報を公開したよ✨✨

#ハーモニーランド

#はちゃめちゃサマーパーリー

(@harmony_eventより引用)

今年は「はちゃめちゃサマーパーリー!」と題し、7月3日～9月15日にかけて開催。期間中、キャラクターたちはこんがり日焼けモードに。南国風のコスチュームがとってもお似合いです。

そんな小麦色のキャラクターたちが、水しぶき舞うウォーターショー「はちゃめちゃ スプラッシュパーリー!」や、キャラクターたちに会える「グリーティング」などのイベントに登場するのだとか。いつもとは違うキャラクターたちに会えるなんて、楽しみですね。

また、グッズも日焼け&南国モードに。「ぬいぐるみポシェット」(3,300円)や「マスコット」(2,640円)、「トートバッグ」(3,190円)、そして、サングラスをモチーフにした「キーホルダー」(1,650円)など、園内をはちゃめちゃに楽しめる身に着けアイテムや、夏らしい可愛いアイテムが多数ラインアップされています。

そしてもちろん、フードも特別なメニューがずらり。日焼け姿をイメージした目フードや、しゅわっとはじけるドリンクなど、はちゃめちゃな夏を楽しめるメニューが満載です。

開催期間は7月3日～9月15日。今年の夏は大分で決まり! 日焼けモードのサンリオキャラクターズたちと一緒に、アツくてエモい夏の思い出作りを楽しんでみてはいかがでしょうか。