しまむらグループの「アベイル」に7月18日、サンリオキャラクター「あひるのペックル」のグッズが登場します。

7月27日のペックルの誕生日を記念して、あひるのペックルグッズがずらりと登場。通常バージョンのペックルのほか、夏らしいこんがり日焼けしてサングラスをかけたペックルグッズもラインナップしています。

この発表にXでは、「きたきたきた」「とんでもねえ量」「ぜーーーんぶほしい！」「散財の予感w」と早くも盛り上がりを見せています。

オンラインでは7月18日12時から販売。なお、一部点数制限や対象外店舗があるので、詳細情報は公式サイトや公式SNSをご確認ください。

アベイルでは同日、パティ&ジミーの商品も登場予定。気になる人はお見逃しなく!