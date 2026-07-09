タカラトミーアーツ公式Xは、カプセルトイ「PERIHAPI! 肩ズンHUG.」シリーズの新商品として、「Hello Kitty and Friends」第2弾(1,870円)が登場することを発表しました。
「PERIHAPI! 肩ズンHUG.」は、キャラクターが隣にもたれかかるような“肩ズン”ポーズで楽しめるフィギュアシリーズ。新登場の「Hello Kitty and Friends Part.2」では、ハローキティと仲間たちが、それぞれの友だちやお気に入りのアイテムをぎゅっとハグした、キュートな姿で登場します。
隣にもたれるようなポーズは、並べて飾るとかわいさ倍増。お気に入りのキャラクターを集めて、デスクや棚にちょこんと飾りたくなるアイテム。2026年12月発売予定です。
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PERIHAPI! 肩ズンHUG.シリーズに
Hello Kitty and Friendsの第2弾が登場！
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📅2026年12月発売予定
◆PERIHAPI! 肩ズンHUG. Hello Kitty and Friends Part.2◆
キャラクターにまつわるアイテムをぎゅっとハグしながら、隣にもたれる姿が愛らしいフィギュアです🌟… pic.twitter.com/UFGoyMZWor