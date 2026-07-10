【お台場】リアルイベント「ちいかわ おばけの森」全貌公開! 来場者特典やオリジナルグッズも盛りだくさん

フジテレビは、夏のリアルイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」にて開催する「ちいかわ おばけの森」の詳細を発表した。あわせて、各エリアのイメージ、来場者特典、オリジナルグッズ情報も一挙に公開された。

ちいかわたちがおばけになっちゃった

今回のメインコンテンツとなる「ちいかわ おばけの森」は、ウォークスルー型で楽しめる体験エリア。おばけシーツをかぶって夜の散歩に出かけたちいかわたちが、怪しく光るキノコを食べておばけになってしまうという不思議な物語をたどりながら、会場内を歩いて楽しめる内容となっている。怖さは控えめで、小さな子どもから大人まで楽しめるという。

ちいかわ おばけの森

会場内の神社エリアでは、オリジナルの「ちいかわ 水みくじ」が有料で登場。大吉、中吉、小吉、凶の4種類が用意される。また、直径約40センチの「ちいかわ スーパージャンボヨーヨーつり」も有料で楽しめ、釣れた人も釣れなかった人も1つ持ち帰ることができる。

さらに、7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の世界観を切り取ったフォトスポット「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』フォトBOX」も登場。映画のティザービジュアルを再現した空間で記念撮影ができる。

来場者特典として、「ちいかわ おばけの森」に登場する“おふだ”をデザインしたカードをランダムで配布。絵柄は「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の全3種で、1DAYパスポート1枚につき1枚受け取れる。







来場者特典

オリジナルグッズ

物販では、フジテレビ本社屋22階と1階フジテレビモールにオープンする「ちいかわお台場商店」を中心に、おばけになったちいかわたちのイラストを使用したグッズを販売する。

「ちいかわ おばけの森 ぬいぐるみマスコット」(各2200円)







ちいかわ おばけの森 ぬいぐるみマスコット









ちいかわ おばけの森 ぬいぐるみマスコット

「ちいかわ おばけの森 トレーディングアクリルマスコット」(全7種・880円)

ちいかわ おばけの森 トレーディングアクリルマスコット

「ちいかわ おばけの森 ぷっくりシール」(770円)

ちいかわ おばけの森 ぷっくりシール

「ちいかわ おばけの森 今治フェイスタオル(2200円)/ハンドタオル(各880円)」

ちいかわ おばけの森 今治タオル

「ちいかわ おばけの森 蓄光Tシャツ」(S〜XL・4400円)





ちいかわ おばけの森 蓄光Tシャツ

「ちいかわ おばけの森に行ってきましたクッキー」(1188円)

ちいかわ おばけの森に行ってきましたクッキー

22階店では、3000円以上購入した人にオリジナルうちわをランダムで1枚プレゼントする購入特典も実施。1会計につき最大7枚まで配布され、7枚配布の場合は7種コンプリートセットかランダム配布かを選べる。なくなり次第終了となる。

グッズは「ちいかわお台場商店」22階店・1階フジテレビモール店のほか、「フジテレビショップ フジさん」東京駅店、ECサイト「フジテレビe!ショップ」でも展開予定。一部店舗では混雑回避のため、LINEを使用したデジタル整理券「mogily」による事前抽選や当日予約受付を行う。

「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」は、7月25日から8月23日までフジテレビ本社屋ほかで開催。開催時間は10時から18時までで、最終入場は17時30分。1DAYパスポート料金は当日一般2800円、小中学生2500円、前売は一般2500円、小中学生2200円。未就学児は無料となる。

(c)ナガノ / ちいかわ製作委員会