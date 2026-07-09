俳優の町田啓太が出演するAmazon Kindle Scribeの新Web CM「考える人は、書くを止めない篇」が9日より公開された。

CMでは、オフィスやカフェ、自宅などさまざまな場所でメモを取りながら思考を深めていくビジネスマン役を熱演。撮影後のインタビューでは、活動15周年という節目を迎えた自身のキャリアを振り返りながら、俳優として歩み続けてきた軌跡や、この夏に挑戦したいことについて語った。

町田啓太

「止めなくてよかった」――15年続けた俳優業への思い

2010年に俳優デビューしてから15年。町田に「続けてきてよかったと思うこと」を尋ねると、迷わず「やはり俳優業ですかね」と答えた。

町田啓太

「最初の頃は苦しんでいたこともたくさんありました。もちろん今もですが」としながらも、「最近はようやくいろいろな役や作品に挑戦させていただけて、すごくハードルの高い役柄も多かったですが、『これからはもっともっと来い!』と思えるようになってきました」と現在の心境を語る。

キャリアを重ねるなかで得たのは、自信というよりも挑戦を受け止める覚悟だという。 「苦しい時間もありましたが、その時に止まらずに進み続けたからこそ、今があると思っています」

町田啓太

活動15周年を迎えた町田は、「あの時の気持ちを書き留めておけばよかった」と思う瞬間として、デビュー当時の初舞台を挙げる。

「あの時だからこそフレッシュに感じた気持ちがたくさんあったと思います」と振り返る一方、「全部を鮮明に思い出すことはすごく難しかった」とも吐露した。 当時は演出家からの言葉をすぐに自分の表現へ落とし込めず、悔しさを味わった経験もあるという。

「僕のシーンの練習だけで何時間も掛けてしまいました。その時に演出家の方から言われていた言葉をちゃんと咀嚼して、すぐに表現できなかったのは悔しかったですね」

新CM場面カット

インタビューでは、この夏にやりたいことについても語った。 プライベートでは、群馬県出身らしく「温泉旅行」を真っ先に挙げる。「地元の温泉でもいいですし、遠出しても良いなあと思います。夏の温泉も良いですよね」と目を輝かせた。