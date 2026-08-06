同棲解消を決断、正直な思いを吐露、笑顔で「じゃあね、バイバイ。元気でね」…オダミユの成長を見届けた平祐奈も思わず涙　『ガールオアレディ3』

ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』第8話が2日に配信された。

アンミカ「あら! かわいい! かわいすぎる!」と大絶賛

第8話では、2度目の同棲生活がスタート。女性メンバーが同棲したい男性のポストに手紙を投函し、複数の手紙を受け取った男性が1人を選ぶという1回目と同様のルールのもと、それぞれの共同生活の模様が明らかになった。

経営者・ショウタは、モデル・モモエと2回目の同棲生活を送ることに。かねてから距離を縮めていた2人はその夜、ショウタが「好きな人いる?」と聞くと、モモエは「いると思う」と匂わせ回答。モモエが同じように「好きな人いる? どんな人?」と尋ねると、ショウタはモモエの写真を撮る際に何度も告げていた「ビジュが強い」という言葉で答える。

その後、モモエがショウタの膝の上に寝転ぶと、ショウタは「手つなごう」とポツリ。この密着した姿ににアンミカは「あら! かわいい! かわいすぎる!」と大絶賛した。

「同棲を解消してもいいですか」

一方、初日から好意を寄せているメイクアップアーティスト・レイとの恋に悩む“ガール”でモデルのオダミユは、覚悟を決めてジム店舗マネージャー・モデルのショウヤと同棲をスタート。レイとの関係について相談すると、ショウヤは「あいつのこれまでの人生って聞いたことある? 表面的な姿じゃなくてどういう生き方をしてきたか聞いたら? 苦しんでいるところもあると思うよ」「俺はレイに向き合った方がいいと思う、後悔するから」「僕を有効活用してください」と熱いエールを送る。

その夜、ショウヤとオダミユの家のチャイムが鳴り、ドアを開けるとそこにはレイの姿が……。オダミユに会いにきたのかと思いきや、レイはショウヤを誘い出して出掛けることに。さらに玄関先で、レイは「ずっと妹みたいに見えていた」とオダミユに告げ、残されたオダミユは1人食器を洗いながら涙を流す。

幼少期から芸能活動をしており、「人の顔色をうかがっていたから自分がわからない」「精神的に甘えたいのに表面だけで甘えてしまうから、中身がない子だと思われる」とショウヤに悩みを打ち明けていたオダミユ。

ショウヤが帰宅した後も涙は止まらず、「ずっと話を聞いてくれるけど、その優しさに甘えて今夜も泣いてしまうだけだと思う」「ショウヤくんの時間を奪えないから、同棲を解消してもいいですか」と告げ、彼の家を出ていくことを決断した。

平祐奈も思わず涙

翌朝、オダミユはレイを呼び出し、「本当は人にどう甘えればいいのかわからない」「精神的に甘えたいって気持ちを表現できなくて空回りしていた」「それがレイくんにとって負担だったと、やっと気づいた」「自分自身が変わらないと、誰かと深い関係になっていくのは難しいのかなってことに気づけた」と正直な思いを吐露。

これに対しレイも、「気持ちは伝わっていたけど、応えるのが難しくて……期待に応えなきゃというほうが強かった」「それは自分の恋愛じゃないと思ってキララちゃんを選択し続けていた」「ミユちゃんには『面倒を見てあげなきゃ』という気持ちが強くて、それが恋愛感情かと考えると違うな、かわいい妹だと思って見ちゃっていた」と正直に打ち明けた。そして、オダミユはここでリタイアすることを明かした。

オダミユが笑顔で「じゃあね、バイバイ。元気でね」とその場を去ると、レイの目からは涙が……。オダミユの成長を見届けたスタジオからは大きな拍手が起こり、平祐奈も思わず涙。藤森慎吾も「今後いい恋愛ができそう」といい、アン ミカは「オダミユちゃんの口調が変わった。いい恋愛がこれからできる、今回の学びを活かしてほしい」と温かいエールを送った。

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