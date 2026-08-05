きゃりーぱみゅぱみゅ×ゆとりくん、実は雑誌「HR」世代だった！ 原宿カルチャーと古着愛を語り尽くす

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～」（毎週日曜12:30～12:55）。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストを迎えたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立てて紐解いていきます。8月2日（日）放送のゲストは、「ハグレモノをツワモノに」を企業理念に掲げる株式会社yutori 代表取締役社長の片石貴展さん（通称・ゆとりくん）。原宿カルチャーをともに歩んできた同世代の2人は、初対面とは思えないほど息の合ったトークを繰り広げました。ゆとりくんは、Z世代向けアパレルブランドを数多く手がけ、2023年にはアパレル業界史上最年少で上場を果たしたことで大きな注目を集めています。きゃりーは「いろんな人から『ゆとりくんがすごい』という話をよく聞いていて、すごい気になっていました」と語り、今回の出演を熱烈オファーしたことを明かします。きゃりーは、いろんなところからゆとりくんのお話を聞くことが多かったそうで、クリエイティブディレクター・千原徹也さんとのランチでも「今、きゃりーちゃんくらいの世代で一番すごいんじゃないかな」と名前が挙がり、その後、ゆとりくんのYouTubeチャンネルにOKAMOTO’Sのレイジさんが出演していた回を見て「すごく話しやすそうな人だなと思った」と興味を持ったそうです。一方のゆとりくんも、きゃりーについて「物心ついたときからスターでした」と笑顔で答えます。同世代で誕生日も11カ月違いという共通点に加え、10代向けカルチャー・ファッション誌「HR」の同じ号に掲載されていたことも判明し、2人は当時を懐かしく振り返ります。ゆとりくんは「僕はスナップの1人みたいな感じでしたけど、きゃりーさんは表紙。ずっとスターでした」と語り、「同じ雑誌に出ていたってことですね」ときゃりーも笑顔を見せました。改めて株式会社yutoriについて聞かれると、ゆとりくんは現在約30のブランドを展開し、全国に約60店舗を構えていることを紹介。ストリートブランドだけでなく、パジャマやレディース・メンズブランド、さらにはプチプラコスメまで幅広く手がけていると説明します。きゃりーも、その規模の大きさに思わず「すごい！」を連発。「それは千原さんもすごいって言うわ（笑）」と納得の様子でした。企業理念として掲げる「ハグレモノをツワモノに」について、「まだ大人に見つかっていない若い才能を見つけてきて、社会との接点をつくること」と説明。ストリートスナップで将来スターになる若者を見つけ出すような感覚に近いと話します。実際には、店舗スタッフとして入社した若手がSNS運用を担当し、動画をバズらせるようになると商品企画へ、さらにブランドプロデューサーへとステップアップしていく仕組みになっているそうです。きゃりーは「階段を上がっていくんだ！」と感心しながら耳を傾けていました。会社経営の魅力について尋ねられると、ゆとりくんは「会社って脳みそなんで、宇宙なんですよ」と独特な表現で回答します。「自分が想像したことは全部実現できる可能性がある」と語り、音楽のように声質とか身体的な制約がある表現とは異なり、会社経営には発想次第でどこまでも挑戦できる自由さがあると説明しました。さらに、経営について特別に勉強した経験はほとんどないと明かし、「親父が起業家だったのでDNA的なものはあるかもしれないけれど、基本はいろいろと失敗しながら覚えてきた」と振り返りました。その後は2人とも大好きだという古着トークへ。きゃりーは「今でも古着ばかり買います。新品であまりときめかなくなっちゃいましたね」と話し、「OTOE」や「birthdeath」、さらにはメルカリも愛用していることを明かします。一方のゆとりくんも「メルカリディグが超好き」と笑いながら語り、ヴィンテージロックTシャツは真贋判定をしてもらって購入していることなど、こだわりを紹介しました。また、きゃりーは20代後半で「安いバッグが似合わなくなった瞬間があった」と振り返り、そこからヴィンテージのバッグや時計に興味を持つようになったことも告白。「保育園のお迎え時間を確認するために時計を買ってみたら、そのままハマっちゃった」と笑いながら語り、現在はヴィンテージのエルメスの時計を愛用していることも明かしました。番組後半の「Chapter #0 LIBRARY」では、ゲストが人生の背中を押してくれた作品を紹介します。ゆとりくんが選んだのは、ティーン向けファッション誌「HR」でした。「買収して復刊させたい（笑）」と本気とも冗談とも取れる夢を語ります。きゃりーも「この前、代官山蔦屋で『FRUiTS』展をやっていたから、『HR』もまた再燃してほしいですね」と共感。さらにSNS時代との違いについて、「今はインスタやXで私生活が分かっちゃうけど、あの頃は分からなかった」と振り返り、懐かしのガラケー文化や「センター問い合わせ」の思い出話でも大盛り上がり。ゆとりくんも「スマホやめよう（笑）」「ガラケーに戻そう（笑）」と笑い合いながら、便利になった現代だからこそ失われたワクワク感について語り合いました。最後に、きゃりーは「めちゃくちゃ面白い人ですね、びっくりしました。レイジくんにLINEします（笑）」とゆとりくんとの対談を振り返り、2週にわたるゲスト出演を締めくくりました。＜番組概要＞番組名：CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ～Touch Your Heart～放送日時：毎週日曜 12:30～12:55パーソナリティ：きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/heart/番組公式X： @ChapterZero_JFN