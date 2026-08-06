がんの一歩手前である「子宮頸部高度異形成」と診断され、円錐切除術を受けた井口綾子が病気発覚時のリアルな心境や葛藤を語る　ABEMAトーク番組『青春あっぷで～と -もっと話そう、子宮頸がん予防-』

ABEMAのトーク番組『青春あっぷで～と -もっと話そう、子宮頸がん予防-』が10日(20:30〜)に配信される。

番組前半のトークテーマは「人間関係」や「心とカラダ」

番組前半のトークテーマは「人間関係」や「心とカラダ」。「MBTIの相性で友達を選ぶのってどうなの?」「LINEのリアクションスタンプって嫌じゃないですか?」といった、日常の何気ない10代のリアルな本音や、「生理の時は体育を積極的に休んでよくない?」「友達同士で生理の話をする?」など、普段は少し話しづらい女子のカラダの悩みについて語り合い、お互いの価値観をアップデートしていく。

番組後半は「子宮頸がん」について

番組後半では、「将来の自分を好きになるため」の特別メニューとして、「子宮頸がん」について深掘り。別スタジオからABEMAアナウンサーの西澤由夏と医師の三輪綾子氏が登場。実は20代・30代の若い女性でもかかる「子宮頸がん」の正しい知識や、予防として10代からのワクチン接種と20歳を過ぎたら定期的な検診を受けることの重要性※を、グラフや図解を用いてわかりやすく解説する。

※ワクチンと検診で子宮頸がんを100％予防できるわけではありません。

円錐切除術を受けた井口綾子がゲストとして登場

また、2025年にがんの一歩手前である「子宮頸部高度異形成」と診断され、円錐切除術を受けたタレントの井口綾子がゲストとして登場。 「レディースクリニックに行くのは少し心理的ハードルが高かったけれど、その日は時間に余裕があって軽い気持ちで受けた検診でひっかかった」「『もしかしたら取り返しのつかないことになってる?』『まだ結婚も出産もしていないのに……』と不安が頭をぐるぐる回った」など、病気発覚時のリアルな心境や葛藤を語る。

そして「センシティブな話題だからこそ、自分が発信できるツールを持っているなら、少しでも多くの女性に届けて同じ気持ちの方が勇気を持ってもらえたりしたらいいな」という公表に至った切実なメッセージは、同世代の胸を打つ必見の内容になっている。

番組に出演する菅本裕子、実熊瑠琉、瀬川陽菜乃、土屋惺来のコメントは以下の通り。

菅本裕子

10歳以上も歳の離れた10代～20代前半の子と一緒に、女性の心やカラダについて率直に話すことができ、楽しい収録でした! 世代を超えて話すことで、新しい気づきがたくさんありました。正しい知識を持つことは、自分だけでなく、大切な人を守ることにもつながると思っています。10代の方はもちろん、幅広い年代の女性や、その周りの方々にも届き、自分や大切な人の未来を考えるきっかけになればうれしいです。難しいテーマだと思われるかもですが、とても楽しい番組になっています!

実熊瑠琉

今回の収録で、子宮頸がんは決して他人事ではなく、若い世代にも関わりのある身近な問題だと知りました。実際の体験談や専門家の方のお話を通して、予防の重要性を分かりやすく学べる内容になっています。自分自身や大切な人の健康について考えるきっかけとして、ぜひ多くの方にご覧いただけたら嬉しいです!

瀬川陽菜乃

番組に参加できてほんとに良かったなと思いました、普段知らないことを今回で深く知れてありがたいと思いました。若いからまだいいや! と思っていたがんのこと、もっと早く知っていればもっと予防できたかもと知った時に後悔しました。なんでも早く知ることが大事だなと思うので、同い年の子達にももっと知って欲しいし、もっと友達同士でも会話の一つとして触れてもいいんじゃないかなとも思いました。実際に手術を経験された方のお話で不安だったり怖かったことを聞いて、私にも起こりうることなのを知ってすごく勉強になりました。

土屋惺来

今回の番組収録は、自分が今まであまり考えてこなかった心とカラダについて真剣に考えるきっかけになりました。知らなかった情報や井口さんからの貴重な体験談などを聞くことで、自分の体と向き合うことの大切さを学ぶことができたと思います。また、この番組が誰かの気づいていない病気を見つけるきっかけになったり、話しにくいと思っていた話を家族や友達とするきっかけになったらいいなと思います。私と同じ年代の女性にもぜひ見てもらって正しい知識をつけることで、一緒に価値観をアップデートできたら嬉しいです。その他にもSNSの流行りやあるあるなど、10代のリアルなトレンドについても話しているのも見どころです!