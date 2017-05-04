「Kindle」の最新情報・話題まとめ
2018年12月26日(水)
電子書籍をはじめよう～iPad、Kindle、Kobo……自分に合う電子書籍リーダーは?
その他ガジェット 12/26 06:00
2018年11月10日(土)
電子書籍をはじめよう～紙と電子はなにが違うの?
その他ガジェット 11/10 12:00
2018年10月16日(火)
Kindle Paperwhiteに第10世代モデル、ついに防水・大容量に!
その他ガジェット 10/16 22:00
2018年09月07日(金)
Amazon、8インチ・タブレット「Fire HD 8」新モデル発表、8,980円から
その他ガジェット 09/07 09:00
2018年07月13日(金)
Amazonプライムデー、2代目バチェラーも登場した体験イベントで目玉製品をチェックしてきた
家電量販店 07/13 18:31
2017年12月29日(金)
紙で買う? データで買う? 電子書籍のススメ
その他ガジェット 12/29 11:00
2017年12月05日(火)
冬の長風呂のお供に! Kindle初心者が「Kindle Oasis」を使ってみた
その他ガジェット 12/05 19:01
2017年10月11日(水)
「Kindle Oasis」新モデルはお風呂でも使える! 画面も大きく見やすくなった
その他ガジェット 10/11 23:30
2017年10月05日(木)
2017年10月02日(月)
AndroidとiOSの合計が前月からさらに増加 - 9月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 10/02 17:12
2017年09月04日(月)
Android増加、AndroidとiOSで97.69% - 8月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 09/04 13:00
2017年08月03日(木)
AndroidとiOSで97.47% - 7月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 08/03 09:17
2017年07月13日(木)
2017年07月04日(火)
AndroidとiOSで97%超え - 6月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 07/04 11:00
2017年06月15日(木)
2017年06月09日(金)
Amazon、「Amazonプライム」で月額400円の月間プラン開始
マーケティング 06/09 16:02
2017年06月08日(木)
4,980円のAmazonタブレット「Fire 7」はどのくらい使えるのか?
その他ガジェット 06/08 06:00
2017年06月02日(金)
AndroidとiOSの合算がさらに増加 - 5月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 06/02 09:23
2017年05月04日(木)
iPadが増加 - 4月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 05/04 14:00
注意点は? メリットは? 電子書籍読み放題「Kindle Unlimited」を使いこなそう
モバイル 05/04 11:30
2017年04月03日(月)
iPhoneとiPadが増加 - 3月モバイルOSシェア
開発/エンジニア 04/03 13:30
2017年03月02日(木)
Androidが増加、2月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 03/02 13:41
2017年02月03日(金)
iPhoneもiPadも増加 - 1月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 02/03 07:00
2017年01月03日(火)
iOSが増加 - 12月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 01/03 13:00
2016年12月04日(日)
AndroidとiOSで94%超え - 11月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 12/04 11:00
2016年11月02日(水)
iPhoneとiPadが増加 - 10月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 11/02 13:00
2016年10月18日(火)
Amazon、Kindleの日本限定「マンガモデル」 - 大容量32GB・高速ページ送り
その他ガジェット 10/18 13:00
2016年10月06日(木)
iOSのシェア、全体の4分の1まで減少 - 9月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 10/06 09:13
2016年10月04日(火)
2016年09月02日(金)
iPadが減少 - 8月OSシェア(モバイル)
開発/エンジニア 09/02 11:00
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