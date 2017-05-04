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「Kindle」の最新情報・話題まとめ

アマゾン(Amazon)提供のタブレット端末「Kindle」シリーズに関する情報を掲載。ニュース、レビュー、噂も。

2018年12月26日(水)

Top

電子書籍をはじめよう～iPad、Kindle、Kobo……自分に合う電子書籍リーダーは?

その他ガジェット 12/26 06:00

2018年11月10日(土)

Top

電子書籍をはじめよう～紙と電子はなにが違うの?

その他ガジェット 11/10 12:00

2018年10月16日(火)

Top

Kindle Paperwhiteに第10世代モデル、ついに防水・大容量に!

その他ガジェット 10/16 22:00

2018年09月07日(金)

Top

Amazon、8インチ・タブレット「Fire HD 8」新モデル発表、8,980円から

その他ガジェット 09/07 09:00

2018年07月13日(金)

Top

Amazonプライムデー、2代目バチェラーも登場した体験イベントで目玉製品をチェックしてきた

家電量販店 07/13 18:31

2017年12月29日(金)

Top

紙で買う? データで買う? 電子書籍のススメ

その他ガジェット 12/29 11:00

2017年12月05日(火)

Top

冬の長風呂のお供に! Kindle初心者が「Kindle Oasis」を使ってみた

その他ガジェット 12/05 19:01

2017年10月11日(水)

Top

「Kindle Oasis」新モデルはお風呂でも使える! 画面も大きく見やすくなった

その他ガジェット 10/11 23:30

2017年10月05日(木)

Top

Amazonがプライム会員向けに「Prime Reading」発表、電子書籍が読み放題に

スマホアプリ / サービス 10/05 14:32

2017年10月02日(月)

Top

AndroidとiOSの合計が前月からさらに増加 - 9月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 10/02 17:12

2017年09月04日(月)

Top

Android増加、AndroidとiOSで97.69% - 8月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 09/04 13:00

2017年08月03日(木)

Top

AndroidとiOSで97.47% - 7月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 08/03 09:17

2017年07月13日(木)

Top

マクドナルド FREE Wi-Fiに接続すると、Kindle本が1日1冊もらえる

スマホアプリ / サービス 07/13 12:50

2017年07月04日(火)

Top

AndroidとiOSで97%超え - 6月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 07/04 11:00

2017年06月15日(木)

Top

Amazonで「Kindle父の日セール」- Kindle Paperwhiteが7000円引きに

その他ガジェット 06/15 16:07

2017年06月09日(金)

Top

Amazon、「Amazonプライム」で月額400円の月間プラン開始

マーケティング 06/09 16:02

2017年06月08日(木)

Top

4,980円のAmazonタブレット「Fire 7」はどのくらい使えるのか?

その他ガジェット 06/08 06:00

2017年06月02日(金)

Top

AndroidとiOSの合算がさらに増加 - 5月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 06/02 09:23

2017年05月04日(木)

Top

iPadが増加 - 4月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 05/04 14:00

Top

注意点は? メリットは? 電子書籍読み放題「Kindle Unlimited」を使いこなそう

モバイル 05/04 11:30

2017年04月03日(月)

Top

iPhoneとiPadが増加 - 3月モバイルOSシェア

開発/エンジニア 04/03 13:30

2017年03月02日(木)

Top

Androidが増加、2月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 03/02 13:41

2017年02月03日(金)

Top

iPhoneもiPadも増加 - 1月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 02/03 07:00

2017年01月03日(火)

Top

iOSが増加 - 12月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 01/03 13:00

2016年12月04日(日)

Top

AndroidとiOSで94%超え - 11月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 12/04 11:00

2016年11月02日(水)

Top

iPhoneとiPadが増加 - 10月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 11/02 13:00

2016年10月18日(火)

Top

Amazon、Kindleの日本限定「マンガモデル」 - 大容量32GB・高速ページ送り

その他ガジェット 10/18 13:00

2016年10月06日(木)

Top

iOSのシェア、全体の4分の1まで減少 - 9月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 10/06 09:13

2016年10月04日(火)

Top

講談社がAmazonに抗議 - 「Kindle Unlimited」での全作品削除について

スマホアプリ / サービス 10/04 20:22

2016年09月02日(金)

Top

iPadが減少 - 8月OSシェア(モバイル)

開発/エンジニア 09/02 11:00

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