Netflix映画『10DANCE』(12月18日配信開始)の配信記念イベントが17日、都内で開催され、W主演を務めた俳優の竹内涼真と町田啓太、大友啓史監督が登壇。町田はダンスパートナー役を演じた石井杏奈への感謝を語った。

町田啓太

男性2人のダンスに懸ける情熱と闘志、苦悩、嫉妬、愛を描いた井上佐藤氏による大ヒット漫画『10DANCE』を実写化。竹内は、ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる鈴木信也を、町田は、スタンダード(ボールルームダンス)日本チャンピオンで世界2位の記録を持ち、鈴木信也を10ダンスの世界に誘う杉木信也を演じた。

そして、鈴木のダンスパートナーとして、情熱的なダンサー・田嶋アキを土居志央梨、杉木のダンスパートナーとして、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を元E-girlsの石井杏奈がそれぞれ演じている。

町田は、ダンスパートナー役の石井について「プロでもダンスをやられていたし、スキルであったり、飲み込みの早さがすごいので、ちょっと負けてられないというか、かなり背中を押してくれたなという感じがありました」と現場で刺激を受けていたと告白。

「僕がすごく考え込んでドツボにハマったりすると、先生のところに行って、『町田さんが踊りやすくするためにはどうしたらいいですか?』って。僕は申し訳ない気持ちでいっぱいでしたね。本当に頼もしかったです」と振り返った。

さらに、「かなり身長差もあったんです。社交ダンスは10センチくらいの差だと踊りやすいとかあるんですけど、おそらく20センチとかあったので、かなり大変だったと思うんです。それを弱音も吐かず軽々とやってくれて。一緒じゃなかったら乗り越えられなかったなと思うのですごく感謝しています」と語っていた。