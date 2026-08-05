乃木坂46賀喜遥香「ハンディファンとかタオルとか持っていくんだよ！」夏休みに初めて東京旅行するリスナーに全力アドバイス！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月30日（木）の放送では、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介していきました。

＜生徒からのメッセージ＞

「遥香先生にお知らせです！ 私は、夏休みに恋人と初めて2人で東京に行きます。ディズニーに行く予定ですが、お互いに乃木坂46が好きなので、もし『真夏の全国ツアー2026』東京公演が当たれば、遥香先生のタオルを持って観に行きます！」（大阪府 19歳）

◆当たりますように♡

賀喜：夏休みに恋人と東京に行くっていいね！ でも、夏のディズニーは暑いよ～。昔、私も夏に行ったことがあるけど、ディズニーって基本外だから、めちゃくちゃ暑いんだよね。日陰に入ったとしても、まあ知れてるじゃない（笑）？ せっかくかわいくして恋人と来たのに、汗でびちゃびちゃになって「前髪が崩れちゃった……」ってなっちゃうかもしれない。

だから、ちゃんと暑さ対策グッズをいろいろ持って行ったほうがいいよ！ ハンディファンとか、タオルとか、持っていくんだよ！ 熱中症になっちゃうからね。

当たったら神宮公演も観に来てくれるみたいだけど、神宮も暑いからね（笑）。恋人と2人で観に来てくれたのに、暑くて汗をかいて「前髪がなくなっちゃった……」ってなっちゃうかもしれないから（笑）。対策グッズを持ってきてね！ 私の名前タオルと一緒に汗拭き用のタオルも持ってきて（笑）。

「当たったら」だもんね、来てくれたらいいな……当たれ（笑）！ だって、2人で来てほしいもん。もしディズニーに行けて、ライブにも行けたときはまた教えてね！ 当たりますように♡

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info