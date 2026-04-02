日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54～)では、きょう2日に「ゴチになります!27」を放送。VIPチャレンジャーとして、俳優の町田啓太がゴチに初登場する。

町田啓太

町田は、新ドラマ『タツキ先生は甘すぎる!』の撮影で子どもたちと接する機会が多い一方で、流行には「全然うとくて…」と告白。最近話題のシール帳を買ったものの、逆に子どもに気を使われてしまったというエピソードを披露し、スタジオの笑いを誘う。

ゴチバトルの舞台は、東京・日比谷公園内にある創業123年の老舗洋食店「日比谷松本楼」。夏目漱石ら文豪にも愛された名店で、設定金額は1万8000円に設定される。自腹総額は7人で12万円前後となる見込みで、今年の新メンバーである佐野勇斗と倉科カナはいまだ自腹ゼロ。新年度最初の放送で、初の自腹を切るメンバーが出るのか注目が集まる。

今回のテーマは「春休み! 子どもにささりたいゴチ」。子どもたちの間で流行する最新アイテムが続々登場し、令和のおもちゃ事情に一同が驚く展開となる。白石麻衣は、リアルにたまごからふ化するという新感覚のおもちゃを体験。食事中に世話をしていると殻が割れて生き物が登場し、町田も大興奮する。さらに、増田貴久とおもちゃの“チャンカパーナ”コラボも飛び出し、スタジオを沸かせる。

また、進化版ベイブレードでは町田と増田がガチ対決に挑戦するほか、せいやと佐野も白熱の勝負を展開。倉科は早押しゲームで意外な才能を発揮し、あやとり名人の少年の妙技には岡村隆史も「弟子入りしたい」と脱帽するなど、多彩な企画が繰り広げられる。

町田と佐野は、過去にドラマで共演した間柄で、食事に行ったり家に遊びに行ったりするほどの仲だという。ゴチメンバーがたびたび戸惑う佐野の“天然キャラ”について、町田は「昔からこういう感じ」と証言。佐野は町田を「唯一甘えられる兄貴」と慕っていることを明かし、町田の本音に思わず笑みをこぼす場面も登場する。

結果発表では、町田が「ここ最近で一番ドキドキ」と語れば、佐野も「やばいかもしれない」と不安をのぞかせる展開に。さらに佐野、増田、倉科が、せいやのギャグ「ヤバすぎる～!」をアレンジし、白石からは「アカンでホンマに」と関西弁も飛び出すなど、波乱の空気が漂う。

【編集部MEMO】

「ゴチになります!27」レギュラーメンバー支払額（4月2日放送前時点）

第1位：佐野勇斗 0円

第1位：倉科カナ 0円

第3位：岡村隆史 2万5,650円

第4位：せいや 2万8,000円

第5位：白石麻衣 21万0,000円

第6位：増田貴久 39万 450円



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