「インスタの裏アカとかない?」「流出が本当に怖い」峯岸みなみがアイドル業界のリアルな危険性を説く　『秘密のママ園』特別編

ABEMAのバラエティ番組『秘密のママ園』特別編が2日に配信された。

峯岸みなみ「インスタの裏アカとかない?」

前後編にわたり2週連続でお送りする特別編では、番組のシーズン3放送決定を目指し、新たなファン層を開拓すべく、全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBYをゲストに迎え、MC陣とトークを展開した。

スタジオには、VIBYのメンバー5人が登場し、最年少が15歳、最年長が19歳というフレッシュさに、MC陣はすっかり“お母さんモード”が発動する。そんな中、幅広いファンを獲得したいというVIBYのメンバーが、芸能界の先輩であるMCの3人にガチ相談を実施。

特技のキックボクシングを披露した18歳のRENKIが「良い子だと判断するポイントは?」と尋ねると、峯岸みなみは真顔で「インスタの裏アカとかない?」と即座に切り込む。慌てて否定するメンバーたちを前に、峯岸は「流出が本当に怖い」「友達にしか見せてないはずなのにそれをスクショして誰かが流出させる」「愚痴だったり、異性と遊んだこととか……」とアイドル業界のリアルな危険性を説いた。

また、滝沢眞規子はRENKIの質問に対し、「計算ではございません」「“良い子にしようとしてるんだな”っていう、それ自体もかわいい」「みなさんは十分良い子だと思います」と、大人の目線から優しくアドバイスした。