「寝坊ぶちかましました」「起きたら1時56分で…」元日向坂46松田好花、生放送の入り時間に起床

「ヤバい! もう入り時間だ……!」元日向坂46でタレントの松田好花が、寝坊の“失敗談”を明かした――。

松田好花

「ヤバい! もう入り時間だ!」「なんで起きられなかったんだろう?」

松田は、7日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。この日は、深夜1時からのサッカーワールドカップ・アルゼンチン対エジプトを観戦しようと、0時にアラームをセットしたが、「起きたら、1時56分で……(笑)」と告白。「ヤバい! もう入り時間だ! ってなって。寝坊ぶちかましました。だから、1分も観れずに家を飛び出してきて」と明かし、「なんで起きられなかったんだろう? 本当に悔しい」とつぶやいた。

大慌てでニッポン放送に向かい、「まだ第14回で、もう気が緩んでるのかって話ですよね。早いですよね。寝坊するには」と苦笑いで、「まだ電話で目覚めるとかじゃなくて、ギリ自力で目覚めたけど……。遅刻をかましてしまいました」と吐露。「(アラームを)1個しかかけてなかったんだよな。ちゃんと、目覚まし時計本体のほうでかけなきゃダメですね。やっぱり、起きれると思ったら起きれないもんなんですね。油断は禁物ということで」と反省しきりだった。

また、“一番ヤバかった寝坊”を聞かれると、「ピラティス寝坊ですね。ピラティスを予約してたんですけど、起きたらもう終わってる時間で。インストラクターの方に心配させてしまったのが、一番のやらかしかもな。迷惑かけちゃった」というエピソードも。この日は、あわや生放送に遅刻する寸前だったが、過去に寝坊ではなく、交通事情で遅刻したパーソナリティがいたと聞くと、「さすがにそれか。仕事だもんな。ちゃんとするよな」と改めて気を引き締めていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。