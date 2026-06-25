「鳥肌」「奇跡が起こった」ラジオ生放送中に松岡昌宏から突然の連絡　感動と興奮で元日向坂46松田好花は「爆発するかと思った」

「松兄には、ちょっとさすがに言えなくて……」元日向坂46でタレントの松田好花が、元TOKIO・松岡昌宏とのエピソードを明かした――。

松田好花

松岡昌宏に“父の日”のプレゼント

23日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)では、“父の日”の話題に。父親と一緒に買い物に行ったという松田は、「松岡さんにも、“父の日”で買いたいなって」と話し、「本当にいつもお世話になってて。ご飯に行っても、全部おごってくださって。すごいよくしていただいたから」と理由を説明。舞台で共演した松岡にもプレゼントしたいと考え、「欲しいものは手に入るだろうし、こだわりのものもあるだろうし」と悩みつつ、Tシャツを選んだと語った。

父親に試着してもらい、黒のTシャツに決まったが、「店員さんに、“これのXLを1つお願いします”って言ったら、“お父さんもこれがいいかも……”って言いはじめて」とぶっちゃけ、「ええっ!? どういうこと!? って。なんか松兄と、“おそろいがいい”って言い出して……(笑)」と爆笑。「“お父さんには、これがいいんじゃない?”みたいな時間も楽しみたかったんですけど」と戸惑いつつ、「松兄とおそろいにしたいっていう思いだけで、色もサイズもまったく同じものを、今年はプレゼントしました」と打ち明けた。

「松兄には、ちょっとさすがに言えなくて。“実のお父さんとおそろいです”って。すみません……!」と申し訳なさそうにつぶやいた松田。その後、しばらくすると、「放送中に連絡が来てて。こんな時間に何だろう? と思って、携帯見たら、松兄から連絡が来てた(笑)」と明かし、「何十年ぶりに生放送を聴いております。お父さんと同じシャツ感謝。『RIDE ON TIME』グッド」と松岡から送られた文面を紹介。まさかのリアタイに、松田は、「ビックリすぎる(笑)! こんなことあるんだ」と思わず声を上げていた。

また、この日は、山下達郎の「RIDE ON TIME」を流したが、「松兄、勝手にバラしてすみません!」と前置きしながら、「スナックに行って結構、酔ってきたときに、松兄が歌う曲なんですよ」とプライベートエピソードを披露。さらに、「今日、テレビ局で松岡さんにバッタリ会った」と打ち明け、「しかも、私が“父の日”にプレゼントしたTシャツを着てる松岡さんだったんですよ。私、爆発するかと思って」とうれしそうに告白。「ビックリだよね。鳥肌。実は、そんな奇跡なことが起こっておりました」と興奮気味に振り返っていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。