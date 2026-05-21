「なんだこの人!?」「とてつもない」「もう信じられない」松岡昌宏に衝撃を受けた出来事　元日向坂46松田好花も仰天

「“なんで知ってんの!? ”って言っちゃった……」元日向坂46でタレントの松田好花が、舞台稽古中の“失敗”エピソードを明かした――。

松田好花

「膨大なセリフも、3日ほどでマスターしていた」

松岡昌宏主演の舞台『はがきの王様』に出演中の松田。19日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、通し稽古をしたと明かしつつ、「そこでディスポーザー話を入れてくださって(笑)」と苦笑い。前回の放送で、自宅のディスポーザーが壊れたエピソードを語っていたが、同番組を聴いていた松岡に、「ディスポーザー壊れたんだろう?」と突然アドリブで言われ、「“なんで知ってんの!? ”って言っちゃった……」と告白。松岡が同番組を聴いていたことにビックリし、思わず素に戻ってしまい、「その瞬間、役から降りちゃって……」「衝撃がデカすぎて。通し稽古中に差し込まれるから」と反省しきりだった。

また、松岡について、「ほぼ出ずっぱり。約100分の中で、出てないシーンが1シーンあるかぐらいの感じ」と説明しながら、「(アドリブを)よくその中で……。脳みそのシワがいっぱいなんじゃないかな」と感嘆。膨大なセリフも、3日ほどでマスターしていたといい、「“4月中にセリフが入ったらいいですよね”みたいに、松岡さんがおっしゃってて」「“2週間半ぐらいで覚えます”っていう意味だったはずなんです。なのに、3日!? なんだこの人!? と思って」と胸中を吐露。「“テスト勉強してない”って言いながら、めちゃめちゃいい点取る人」と例えながら、「裏での努力はあると思うんですけど。すごいなと思って。とてつもないぜ。もう信じられないんだよなぁ」とつぶやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。