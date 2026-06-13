「帰って観たいな～。もう観たくなっちゃう」元日向坂46でタレントの松田好花が、フジテレビ系ドラマ『古畑任三郎』の魅力を熱弁した――。

松田好花

「毎話、毎話、とてつもなく豪華な方が出て」

1994年にスタートし、大ヒットした田村正和さん主演の『古畑任三郎』シリーズ。今月1日より、Netflixで配信され、大きな話題になっている。松田は、9日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、「あれ、めちゃくちゃ面白いですね!」とドハマりしていることを告白。「はじめに犯人がわかってから、トリックを一緒に考えるみたいな。あの時間、素晴らしいですね」と“倒叙ミステリー”ならではの展開に魅せられた様子だった。

また、1話完結の同作には、名だたる大物俳優たちがゲスト出演しており、「毎話、毎話、とてつもなく豪華な方が出てらっしゃる。スペシャルゲストというか。あれはいかんですね! 楽しすぎて(笑)」と大興奮。同作を知ったきっかけは、ピン芸人・ハリウッドザコシショウの“古畑任三郎”モノマネだったため、「モノマネのイメージしかなかった」そうで、「“モノマネのまんまだ! ”と思ったっていうか(笑)。“古畑さんだ! 私がモノマネで見てたやつだ! ”みたいな」と驚きも明かした。

改めて、同作について、「素晴らしいですね。あれはみなさん観たほうがいいです」とアピールした松田。その後も、「(トリックが)わかったときの興奮具合がすごい」「冒頭のちょっとしたうんちくじゃないけど。あの感じもすごい素晴らしい」と熱弁が止まらず。この日は、リスナーからも、『古畑任三郎』に関する情報が次々に届き、「帰って観たいな～。もう観たくなっちゃう」とソワソワしながら、「もう“古畑任三郎”メールしか来ないじゃん!」と笑いながらツッコんでいた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。