食中毒で体重が激減…復活するもドラマ撮影前日に“まさか”の事態に「朝起きて鏡見たら…」　元日向坂46松田好花が『まりとっつぁん』撮影の裏側を告白

「朝起きて鏡見たら……」元日向坂46でタレントの松田好花が、テレビ東京系『まりとっつぁん』の撮影裏話を明かした――。

松田好花

「病み上がりにジャンクな食べ物を立て続けに摂取」

4日と11日に2夜放送される同作で、地上波ドラマ初主演を務めた松田。90年代の朝の連続テレビドラマとして放送された設定で、日本ではじめてマリトッツォを製造販売した伝説の女性事業家・伊吹まりの半生を描く。1夜の放送を終えた5日深夜のニッポン放送『松田好花のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で、松田は、「うちのお母さんが“5回観た”って言ってました(笑)」「何回観るんだろう? と思って。でも、うれしいですね」と照れ笑いで報告した。

また、松田は、同作の撮影時を回顧。実は、撮影前に、食中毒で体重が激減しており、「決めゼリフに“まんたん、まんたん”っていうセリフがあって。こんなゲッソリした女が、ちょっと説得力ないかもと思って。いつもの私に戻ったほうがいいな、食べようと意気込んでいた」という。体調回復後に、バラエティ番組の収録で“ガッツリ濃い系チャーハン”を食べ、食欲にスイッチが入り、「焼きそば食べたいと思って。1袋食べて、なんか足りなくて、もう1回炒めて食べて」と振り返った。

しかし、同作の撮影前日に、「朝起きて鏡見たら、アゴにでっけぇニキビが生まれて(笑)」と告白。病み上がりにジャンクな食べ物を立て続けに摂取したため、ニキビができてしまったといい、「3日間で全部撮り切りだったんです。私のシーンは。だから、ちょっと治ってから撮影できるとかじゃなかった」と大焦り。「もうほぼ生まれたてだから、3日じゃ治らないだろうって。26年生きてきて、このニキビは治らないという予感の中で撮影してた」と打ち明けた。

そのため、恐るおそる1夜のオンエアを観た松田だったが、「90年代のドラマの設定だから、撮影時よりめちゃめちゃ画質が荒くなってて。ニキビがわかんなかったんですよ」と歓喜。「よかった～」と安堵した一方で、「ネット記事とかの。記者会見の様子みたいなやつは、全然映っちゃってました(笑)」とぶっちゃけ、「現代の方の取材のカメラは、やっぱり質が。あれも画質荒くしてくれてたら、バレなかったのに……」と悔しげにつぶやいていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。