「それぞれのこじらせ方があるから」俳優の田中みな実が、よく言われるという“言葉”に怒りをにじませた――。

田中みな実

「丁寧に暮らしをしてて…」「ホントに心外」

6月27日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)で、1日の食事量について、「多いときで3合。朝は果物でお腹いっぱいになっちゃうから、お昼に1.5合とか、巨大なおにぎりとか。夜もお米」と明かした田中。「作り置きするときはジャー。今日は食べ切れそうってときは土鍋で炊いてる」と話すと、ゲスト出演したタレント・徳光正行は、「(保存するときは)梅干し入れてる」と返した。

土鍋を愛用しているという徳光に、田中は、「独身で55歳ってこういう感じなんだ(笑)」と思うところがあったようで、「2パターンいると思う。自堕落な生活をされてる方もいれば、本当にきっちり自分のルールで生きてる人。再婚する予定も願望もないと思いますけど、女性を迎え入れることが難しそうなご自宅ですね」とズバリ。徳光が、「まさにこじらせとは、このことを言うんでしょうけど……」と苦笑すると、「お互いさまですよ」とフォローした。

続けて、「本当に私も、“こじらせてる”って……。でもさ、“こじらせてる”ってワンワードで言われるのが、一番腹立つね」と本音を吐露。日ごろから、美容や健康に気を使う生活を送っている田中だが、「それぞれのこじらせ方があるからさ」と語り、徳光が、「それぞれの生活だし、それぞれの個性だしね」と共感すると、「そうなんですよ。丁寧に暮らしをしてて、“こじらせてる”って言われるのは心外だよね。ホントに」とブツブツぼやいていた。

『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。