「勉強できない子が、徒競走だと……」俳優の田中みな実が、教育現場における“競争”のあり方について語った――。

田中みな実

「勉強できない子が、徒競走だと1位に輝く瞬間」を想像

1日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、タレントのふかわりょうがゲスト出演。「僕は、競争自体を悪にするのはちょっと……」と切り出すと、田中は、「そうですね。ある程度あったほうがいいなって、私は思ってしまう派」と共感。続けて、「こういうのも、すぐ物議を醸したりするじゃない? だから、難しいところだけど……」と迷いながら、「徒競走はみんな1位みたいなのとか。全然、燃えないですね」と本音を明かした。

最近では、生徒に優劣をつけない“配慮”として、徒競走で順位をつけない学校も。ふかわは、「たぶん親御さんとかは、ビリになった子に対するいじめとか。それに付随するものを排除したいんだけど……」とその背景を想像しつつ、「競争自体を排除しちゃうと、ビリになって悔しい気持ちとか、1位になって得られる喜びとか。本当はそこに価値があるんだけど。それ自体も削ぎ落しちゃうのは、もったいない気がしちゃう」と悩ましげ。

一方の田中も、「だって、自分の得意なことで、やっと評価されるわけじゃない? 全然、勉強できない子が、徒競走だと1位に輝く瞬間っていうのがさ」と自身の考えを語り、「みんな一緒になっちゃうと、せっかく頑張ったのに……っていう。だから、頑張るモチベーションって、今の子たちはどこにあるんだろう? ってめちゃめちゃ思う」と心配そうに話していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。