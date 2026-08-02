「本当に顔をうずめたいぐらい」俳優の堺雅人が、7月25日に放送されたTBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』(毎週土曜9:00～12:45)にゲスト出演。TBS系日曜劇場『VIVANT』第1シーズンでの印象的なシーンの裏話を明かした。

堺雅人

“排泄物”の正体は…「ものすごく美肌効果がある」

7月26日から第2シーズンがスタートした『VIVANT』(毎週日曜21:00～)。番組では、出水麻衣アナウンサーが、第1シーズンのシーンについて、「逃走している際にお顔に排せつ物を塗るじゃないですか? あれは何を塗ってらしたんですか? 役者魂だなと思ったんですよ」と質問。『VIVANT』第1シーズンでは、堺演じる乃木憂助らが追跡から逃れるため、くみ取り式トイレに身を潜め、顔に排せつ物を塗る場面が描かれていた。

堺は、「ありましたありました」と応じ、「あれね、ウコンを、ターメリックを塗り込んだ泥で。ものすごく美肌効果がある」と種明かし。さらに、「あれを塗った後、キャストの肌がツルツルになって。二階堂ふみさんが『どうやって作ったの? 持って帰ろうかしら』って」と共演者の反応も紹介した。

また、「ターメリックの良い匂い。緑山スタジオでものすごくいい香りがして、癒やしの空間になって」と振り返り、「本当に顔をうずめたいぐらいの泥パックでした」と評していた。