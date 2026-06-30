「背が高くて、顔が小っちゃくて……」俳優の田中みな実が、サッカー日本代表の“お気に入り”選手を告白した――。

田中みな実

「めっちゃカッコいいの!」「顔が小っちゃくて…」

田中は、27日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。「私、サッカーで最近、めっちゃカッコいい! って思う人見つけて……」と切り出し、「これ言っていいよね? 私、狙ってないし、別にそういうあれじゃなくて……」と逡巡。意を決し、「中村敬斗さんって知ってます?」とサッカー日本代表・中村敬斗選手を挙げ、「めっちゃカッコいいの! 背が高くて、顔が小っちゃくて。ファッション誌かなんかの表紙に出られてたんですけど、もうバランスがよくて」と熱弁した。

FIFAワールドカップ2026のオランダ戦でゴールを決めた中村選手。田中は、「私、インスタ見るだけのアカウント持ってるんですけど。フォローしちゃいました」と明かし、「偽名っていうか、適当なアカウントでやってます」と補足。すっかりメロメロの様子だったが、「こうやって、カッコいい! カッコいい! って言うとさ。もうどっちかなの。“狙われてるよ、気をつけて”なのか、“40歳のおばさんイタいわ”なのか。もういいじゃん。雑談してるだけなんだから」と苦笑いで釘を刺し、「放っておいてほしい」と本音をもらしていた。

なお、田中は29日、所属事務所を通じて、亀梨和也との結婚と第1子妊娠を発表。連名の文書で「未熟なふたりではございますが、表現者として、そして親として、人としての在り方を大切にしながら、より一層精進します」と心境をつづり、SNS上では祝福の声が上がっている。

『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。