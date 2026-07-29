「勉強しておいてくれるとすごく助かる」第1子男児の出産を今年6月1日に発表した俳優の筧美和子が、妊娠中のアドバイスを送った――。
妊娠後期は「ベッドから起き上がるのが結構大変」
23日に更新されたYouTubeチャンネル『筧 美和子/miracora uchu.』では、視聴者から寄せられた質問に回答。「妊娠中、夫にしてもらってうれしかったこと」について、「やっぱり家事をやってくれるのは、普通に助かりますね」と回答。「洗い物してくれたり、ゴミ出しとか。重いものを持ってもらうとか。後期になってくると、ベッドから起き上がるのが結構大変なんで。手を出してくれて、起き上がらせてくれるとか。そういうのも、結構助かりました」と夫の気遣いに感謝した。
また、「妻が妊娠中に、夫がやったほうがいいことは何ですか?」という質問も多数届いたといい、「妊娠中から、妊娠・出産・産後、子育てとかに関しても、勉強しておいてくれるとすごく助かるなと思いました」とコメント。「今は動画とかも結構あるから。私はよく“助産師はるか”さんの動画を観てるんですけど。夫に共有したい動画は、送りつけたりして観てもらってました(笑)」と笑顔で明かしていた。
【編集部MEMO】
筧美和子は、2020年4月に公式YouTubeチャンネル『筧 美和子／miracora uchu.』を開設。チャンネルを立ち上げた当時、「大好きな音楽のある生活と共に、好きなこと興味のあることを共有して一緒に楽しんでもらえたら嬉しいなと思い作ってみました」と経緯を明かしていた。