「勉強しておいてくれるとすごく助かる」第1子男児の出産を今年6月1日に発表した俳優の筧美和子が、妊娠中のアドバイスを送った――。

筧美和子

妊娠後期は「ベッドから起き上がるのが結構大変」

23日に更新されたYouTubeチャンネル『筧 美和子/miracora uchu.』では、視聴者から寄せられた質問に回答。「妊娠中、夫にしてもらってうれしかったこと」について、「やっぱり家事をやってくれるのは、普通に助かりますね」と回答。「洗い物してくれたり、ゴミ出しとか。重いものを持ってもらうとか。後期になってくると、ベッドから起き上がるのが結構大変なんで。手を出してくれて、起き上がらせてくれるとか。そういうのも、結構助かりました」と夫の気遣いに感謝した。

また、「妻が妊娠中に、夫がやったほうがいいことは何ですか?」という質問も多数届いたといい、「妊娠中から、妊娠・出産・産後、子育てとかに関しても、勉強しておいてくれるとすごく助かるなと思いました」とコメント。「今は動画とかも結構あるから。私はよく“助産師はるか”さんの動画を観てるんですけど。夫に共有したい動画は、送りつけたりして観てもらってました(笑)」と笑顔で明かしていた。