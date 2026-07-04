「しんどいからこそ、走り切ってほしい」タレントの藤本美貴が、「夫が会社の同僚と不倫している」という40代女性のお悩みに答えた――。

藤本美貴

離婚を切り出した夫の言い分「価値観の違いや性格の不一致」

6月26日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、「夫から離婚を切り出された」という40代女性のお悩みを紹介。夫は、離婚理由を、「価値観の違いや性格の不一致」と説明したが、「すぐに怪しいと思い、携帯を見て不貞行為が発覚した」と告白。さらに、「義母も不倫関係を知っている」「相手の女性は、夫との子供を中絶した」ことも判明し、「夫は、私が不倫の証拠をつかんでいることを知らず、子供にもバレていないと思っている」と明かした。

近々、子供を連れて出て行く予定だという相談者に、藤本は、「もうこっちのもんじゃないですか? 頑張って! しかない。そのまま突き進んでほしい」とエール。「どうせ大変なんだから、最高の状態で別れましょう」と伝え、「別れるのも大変だし。別れたあとに子供を連れて、働きながらシングルマザーとしてやっていかなきゃいけないことのほうが大変じゃん」と吐露。「そう思ったら、ここでちょっと気合い入れて頑張って。自分にとって、最高の離婚をしてほしい」と力強く励ました。

不倫された場合、「私の最高のタイミングで離婚する」と常々語っている藤本。夫に対し、「怖いね。なんか本当に自分勝手な人がいっぱいいるんだね」と呆れながら、「戦う材料がいっぱいあったほうがいい。タダで別れると思うなよ! って」とチクリ。離婚準備は「しんどい」という声もあるが、「愛がなければ、しんどくないんだよ。ATMだと思えば、しんどくないと思うんだけど……。やっぱり好きだったり、そういう気持ちがどこかにまだ残ってるからしんどいよね」と寄り添った。

また、「しんどいからこそ、走り切ってほしい」と伝えた藤本は、「どっちにしろ大変なのよ。ルンルンで別れてシングルマザーやってくなんて、今後はないわけだから。どうせなら、ちょっとでも多く傷つけたいし、もらえるものはもらいたい(笑)」と本音も。「ここまで来たなら、あとはよりどうしたら制裁を与えられるか考えて。弁護士の先生に相談して、最高の状態で離婚してください」とエールを送りつつ、「はぁ～もうぶん殴ってやりたい」と苦笑いで結んでいた。