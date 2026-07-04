「しんどいからこそ、走り切ってほしい」タレントの藤本美貴が、「夫が会社の同僚と不倫している」という40代女性のお悩みに答えた――。
離婚を切り出した夫の言い分「価値観の違いや性格の不一致」
6月26日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー! ミキティ／藤本美貴』では、「夫から離婚を切り出された」という40代女性のお悩みを紹介。夫は、離婚理由を、「価値観の違いや性格の不一致」と説明したが、「すぐに怪しいと思い、携帯を見て不貞行為が発覚した」と告白。さらに、「義母も不倫関係を知っている」「相手の女性は、夫との子供を中絶した」ことも判明し、「夫は、私が不倫の証拠をつかんでいることを知らず、子供にもバレていないと思っている」と明かした。
近々、子供を連れて出て行く予定だという相談者に、藤本は、「もうこっちのもんじゃないですか? 頑張って! しかない。そのまま突き進んでほしい」とエール。「どうせ大変なんだから、最高の状態で別れましょう」と伝え、「別れるのも大変だし。別れたあとに子供を連れて、働きながらシングルマザーとしてやっていかなきゃいけないことのほうが大変じゃん」と吐露。「そう思ったら、ここでちょっと気合い入れて頑張って。自分にとって、最高の離婚をしてほしい」と力強く励ました。
不倫された場合、「私の最高のタイミングで離婚する」と常々語っている藤本。夫に対し、「怖いね。なんか本当に自分勝手な人がいっぱいいるんだね」と呆れながら、「戦う材料がいっぱいあったほうがいい。タダで別れると思うなよ! って」とチクリ。離婚準備は「しんどい」という声もあるが、「愛がなければ、しんどくないんだよ。ATMだと思えば、しんどくないと思うんだけど……。やっぱり好きだったり、そういう気持ちがどこかにまだ残ってるからしんどいよね」と寄り添った。
また、「しんどいからこそ、走り切ってほしい」と伝えた藤本は、「どっちにしろ大変なのよ。ルンルンで別れてシングルマザーやってくなんて、今後はないわけだから。どうせなら、ちょっとでも多く傷つけたいし、もらえるものはもらいたい(笑)」と本音も。「ここまで来たなら、あとはよりどうしたら制裁を与えられるか考えて。弁護士の先生に相談して、最高の状態で離婚してください」とエールを送りつつ、「はぁ～もうぶん殴ってやりたい」と苦笑いで結んでいた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。